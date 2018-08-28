Archos представила бюджетный смартфон Access 57 4G за 80 евро

Новинка станет работать с использованием процессора Spreadtrum SC9832E. В качестве графического чипа будет использована плата Mali-T820 MP1. В смартфоне будет всего 1 ГБ ОЗУ, а объем ПЗУ составит 8 либо 16 ГБ в зависимости от модификации. Устройство сможет функционировать с использованием сетей связи 4-го поколения. Диагональ дисплея новинки составит 5,7 дюйма, а его разрешающая способность будет ограничена параметрами 960х480 точек.В качестве основной камеры будет использоваться модуль с матрицей на 8 Mpx, а для селфишота предусмотрены только 2 Mpx. Автономная работа устройства будет гарантироваться аккумулятором на 2,4 тысячи мАч. Функционировать модель станет под управлением Android Oreo версии 8.1 в модификации Go Edition.