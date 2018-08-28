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Archos представила бюджетный смартфон Access 57 4G за 80 евро

Компания Archos презентовала смартфон Access 57 4G. За это бюджетное устройство потребуется отдать всего $80. В составе модельной линейки бренда это станет первым девайсом, созданным с использованием программы Android Go.

Archos представила бюджетный смартфон Access 57 4G за 80 евро


Новинка станет работать с использованием процессора Spreadtrum SC9832E. В качестве графического чипа будет использована плата Mali-T820 MP1. В смартфоне будет всего 1 ГБ ОЗУ, а объем ПЗУ составит 8 либо 16 ГБ в зависимости от модификации. Устройство сможет функционировать с использованием сетей связи 4-го поколения. Диагональ дисплея новинки составит 5,7 дюйма, а его разрешающая способность будет ограничена параметрами 960х480 точек.

В качестве основной камеры будет использоваться модуль с матрицей на 8 Mpx, а для селфишота предусмотрены только 2 Mpx. Автономная работа устройства будет гарантироваться аккумулятором на 2,4 тысячи мАч. Функционировать модель станет под управлением Android Oreo версии 8.1 в модификации Go Edition.

 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:01
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