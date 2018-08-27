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Анна Хилькевич порадовала фанатов снимком с новорожденной дочерью

Анна Хилькевич совсем недавно стала матерью во второй раз. У звезды сериала «Универ» родилась дочка, а сейчас актриса поделилась с фанатами в Instagram снимком новорожденной.

Анна Хилькевич порадовала фанатов снимком с новорожденной дочерью

На обнародованной фотографии Анна Хилькевич держит свою младшую дочь на руках, но при этом лица девочки не видно. Младенец укутан в розовый конверт для новорожденных, а сама актриса нежно смотрит на наследницу. В комментарии к снимку звезда сериала «Универ» написала: «Выбрать конверт на выписку оказалось сложнее, чем платье для красной ковровой дорожки. Но я справилась».

Анна Хилькевич порадовала фанатов снимком с новорожденной дочерью

Подписчики сразу же начали поздравлять Анну Хилькевич с рождением дочери и написали множество комментариев о том, что фигура актрисы осталась прежней. Также всего за несколько десятков минут пост знаменитости собрал более 210 тысяч лайков.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:22
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