Анна Хилькевич порадовала фанатов снимком с новорожденной дочерью
Анна Хилькевич совсем недавно стала матерью во второй раз. У звезды сериала «Универ» родилась дочка, а сейчас актриса поделилась с фанатами в Instagram снимком новорожденной.
На обнародованной фотографии Анна Хилькевич держит свою младшую дочь на руках, но при этом лица девочки не видно. Младенец укутан в розовый конверт для новорожденных, а сама актриса нежно смотрит на наследницу. В комментарии к снимку звезда сериала «Универ» написала: «Выбрать конверт на выписку оказалось сложнее, чем платье для красной ковровой дорожки. Но я справилась».
Подписчики сразу же начали поздравлять Анну Хилькевич с рождением дочери и написали множество комментариев о том, что фигура актрисы осталась прежней. Также всего за несколько десятков минут пост знаменитости собрал более 210 тысяч лайков.
На обнародованной фотографии Анна Хилькевич держит свою младшую дочь на руках, но при этом лица девочки не видно. Младенец укутан в розовый конверт для новорожденных, а сама актриса нежно смотрит на наследницу. В комментарии к снимку звезда сериала «Универ» написала: «Выбрать конверт на выписку оказалось сложнее, чем платье для красной ковровой дорожки. Но я справилась».
Подписчики сразу же начали поздравлять Анну Хилькевич с рождением дочери и написали множество комментариев о том, что фигура актрисы осталась прежней. Также всего за несколько десятков минут пост знаменитости собрал более 210 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:22