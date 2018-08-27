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Эксперт ответил на критику «Арматы» со стороны стран Запада

Военный историк прокомментировал заявления западных СМИ о «бесполезности» танка Т-14 «Армата», выпущенного Россией. Последние заявили, что боевые машины на соответствующей платформе будут излишне дорогостоящими.

Эксперт ответил на критику «Арматы» со стороны стран Запада


Эксперт на это заявление отметил, что Минобороны РФ уже провело закупку части танков в соответствии с контрактом, поэтому никакого отказа от танков не произойдёт. Он добавляет, что «Армата» остаётся крайне важной с точки зрения развития технологий. Бронекапсула этой техники в перспективе даст возможность перейти на дистанционное управление танком. Вдобавок, система активной защиты в современных реалиях является сверхпередовой. Продолжение работ над данным танком даст возможность выйти на совершенно новый этап в сфере развития танкостроения на территории России.

По словам эксперта, Т-14 «Армата» крайне важен для страны. При этом данные, публикуемые на западе он назвал «передёргиванием» реальной картины с целью дискредитировать инновации российского ОПК, отмечает «ПолитЭксперт».

 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:06
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