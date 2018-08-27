Эксперт ответил на критику «Арматы» со стороны стран Запада
Военный историк прокомментировал заявления западных СМИ о «бесполезности» танка Т-14 «Армата», выпущенного Россией. Последние заявили, что боевые машины на соответствующей платформе будут излишне дорогостоящими.
Эксперт на это заявление отметил, что Минобороны РФ уже провело закупку части танков в соответствии с контрактом, поэтому никакого отказа от танков не произойдёт. Он добавляет, что «Армата» остаётся крайне важной с точки зрения развития технологий. Бронекапсула этой техники в перспективе даст возможность перейти на дистанционное управление танком. Вдобавок, система активной защиты в современных реалиях является сверхпередовой. Продолжение работ над данным танком даст возможность выйти на совершенно новый этап в сфере развития танкостроения на территории России.
По словам эксперта, Т-14 «Армата» крайне важен для страны. При этом данные, публикуемые на западе он назвал «передёргиванием» реальной картины с целью дискредитировать инновации российского ОПК, отмечает «ПолитЭксперт».
Эксперт на это заявление отметил, что Минобороны РФ уже провело закупку части танков в соответствии с контрактом, поэтому никакого отказа от танков не произойдёт. Он добавляет, что «Армата» остаётся крайне важной с точки зрения развития технологий. Бронекапсула этой техники в перспективе даст возможность перейти на дистанционное управление танком. Вдобавок, система активной защиты в современных реалиях является сверхпередовой. Продолжение работ над данным танком даст возможность выйти на совершенно новый этап в сфере развития танкостроения на территории России.
По словам эксперта, Т-14 «Армата» крайне важен для страны. При этом данные, публикуемые на западе он назвал «передёргиванием» реальной картины с целью дискредитировать инновации российского ОПК, отмечает «ПолитЭксперт».
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:06