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В Киеве оценили ущерб от прекращения транзита газа из России

Юрий Витренко, который является главным коммерческим директором группы «Нафтогаз», подсчитал убытки Киева в случае отказа РФ от транзита газа через Украину. По его словам, потери ВВП превысят 3%.

В Киеве оценили ущерб от прекращения транзита газа из России

Юрий Витренко рассказал, что данная сумма эквивалентна тратам украинских властей на вооруженные силы. В беседе с представителями прессы коммерческий директор «Нафтогаз» заявил: «Это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону». Также Юрий Витренко добавил, что ущерб в случае прекращения транзита газа с РФ через Украину будет очень тяжелым, и потери для Украины будет гораздо серьезнее того, что может потерять Россия из-за введенных в отношении ее санкций.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, если сложившуюся ситуацию урегулируют в Стокгольмском арбитраже.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:52
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