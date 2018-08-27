В Киеве оценили ущерб от прекращения транзита газа из России
Юрий Витренко, который является главным коммерческим директором группы «Нафтогаз», подсчитал убытки Киева в случае отказа РФ от транзита газа через Украину. По его словам, потери ВВП превысят 3%.
Юрий Витренко рассказал, что данная сумма эквивалентна тратам украинских властей на вооруженные силы. В беседе с представителями прессы коммерческий директор «Нафтогаз» заявил: «Это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону». Также Юрий Витренко добавил, что ущерб в случае прекращения транзита газа с РФ через Украину будет очень тяжелым, и потери для Украины будет гораздо серьезнее того, что может потерять Россия из-за введенных в отношении ее санкций.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, если сложившуюся ситуацию урегулируют в Стокгольмском арбитраже.
Юрий Витренко рассказал, что данная сумма эквивалентна тратам украинских властей на вооруженные силы. В беседе с представителями прессы коммерческий директор «Нафтогаз» заявил: «Это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону». Также Юрий Витренко добавил, что ущерб в случае прекращения транзита газа с РФ через Украину будет очень тяжелым, и потери для Украины будет гораздо серьезнее того, что может потерять Россия из-за введенных в отношении ее санкций.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, если сложившуюся ситуацию урегулируют в Стокгольмском арбитраже.
Политика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:52