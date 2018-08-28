Камера МКС сняла на видео встречу 2-х инопланетных кораблей
Камера МКС записала «встречу 2-х кораблей инопланетян». Именно такой версии придерживаются сторонники теории заговоров. Эксперты отмечают, что ролик показывает космический металлолом.
На видео можно заметить, как 2 объекта встретились в околоземном пространстве. Пользователи интернета разделились во мнениях относительно записанного явления. Среди версий указывается, что один из объектов – отражение чего-то иного. Конспирологи называют скопления металла инопланетными кораблями.
«Состоялась встреча космических братьев и сестёр. Ничего страшного. Они, как и все в окружении Земли маскируются. Человечество не уничтожат. Пора признать, что люди не одиноки во Вселенной и уже двигаться дальше. Хочется, чтобы встреча прошла уже сейчас», - сообщают некоторые комментаторы под видео.
На видео можно заметить, как 2 объекта встретились в околоземном пространстве. Пользователи интернета разделились во мнениях относительно записанного явления. Среди версий указывается, что один из объектов – отражение чего-то иного. Конспирологи называют скопления металла инопланетными кораблями.
«Состоялась встреча космических братьев и сестёр. Ничего страшного. Они, как и все в окружении Земли маскируются. Человечество не уничтожат. Пора признать, что люди не одиноки во Вселенной и уже двигаться дальше. Хочется, чтобы встреча прошла уже сейчас», - сообщают некоторые комментаторы под видео.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:31