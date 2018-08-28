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Камера МКС сняла на видео встречу 2-х инопланетных кораблей

Камера МКС записала «встречу 2-х кораблей инопланетян». Именно такой версии придерживаются сторонники теории заговоров. Эксперты отмечают, что ролик показывает космический металлолом.

Камера МКС сняла на видео встречу 2-х инопланетных кораблей


На видео можно заметить, как 2 объекта встретились в околоземном пространстве. Пользователи интернета разделились во мнениях относительно записанного явления. Среди версий указывается, что один из объектов – отражение чего-то иного. Конспирологи называют скопления металла инопланетными кораблями.



«Состоялась встреча космических братьев и сестёр. Ничего страшного. Они, как и все в окружении Земли маскируются. Человечество не уничтожат. Пора признать, что люди не одиноки во Вселенной и уже двигаться дальше. Хочется, чтобы встреча прошла уже сейчас», - сообщают некоторые комментаторы под видео.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:31
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