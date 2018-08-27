Новая функция Telegram позволит пользователям скачать все свои данные
Новая функция в Telegram даст возможность скачать все собственные данные. Теперь даже в случае удаления приложения, можно оставить все диалоги и бывший доступным медиаконтент.
Для Telegram Desktop исполнение этой операции потребует входа в настройки приложения и активации пункта «Экспортировать данные». Вся информация будет сохранена на ПК в указанном пользователем каталоге. Из соображений обеспечения безопасности данных, Telegram может не сразу предоставить информацию, попросив провести повторный запрос спустя 24 часа.
Предположительно, Telegram даст возможность скачать все сведения по причине ввода требований со стороны ЕС. Мессенджер ввел этот функционал своевременно, поскольку ранее подчиниться требованиям законодательства была вынуждена и корпорация Apple.
Для Telegram Desktop исполнение этой операции потребует входа в настройки приложения и активации пункта «Экспортировать данные». Вся информация будет сохранена на ПК в указанном пользователем каталоге. Из соображений обеспечения безопасности данных, Telegram может не сразу предоставить информацию, попросив провести повторный запрос спустя 24 часа.
Предположительно, Telegram даст возможность скачать все сведения по причине ввода требований со стороны ЕС. Мессенджер ввел этот функционал своевременно, поскольку ранее подчиниться требованиям законодательства была вынуждена и корпорация Apple.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:34