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Лера Кудрявцева вернется к работе через 3 недели после родов

Спустя 3 недели после родов Лера Кудрявцева продолжит свою работу на телевидении. В начале августа знаменитость родила дочь Марию от молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова.

Лера Кудрявцева вернется к работе через 3 недели после родов


От предыдущего барка у телеведущей остался сын 28 лет, в семье которого, согласно слухам, также вскоре будет пополнение. Осенью 2018 года Кудрявцева намерена возвратиться к работе. Какое-то время её участие в одном из мероприятий на территории Сочи оставалось под вопросом, поскольку ребенок мог появиться на свет позже определённого ранее срока.

В итоге роды не стали помехой для карьеры. В скором времени Лера Кудрявцева расстанется с дочерью на неделю. Воспитывать девочку во время отсутствия её матери будут родственники знаменитости.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:01
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