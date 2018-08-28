Лера Кудрявцева вернется к работе через 3 недели после родов

От предыдущего барка у телеведущей остался сын 28 лет, в семье которого, согласно слухам, также вскоре будет пополнение. Осенью 2018 года Кудрявцева намерена возвратиться к работе. Какое-то время её участие в одном из мероприятий на территории Сочи оставалось под вопросом, поскольку ребенок мог появиться на свет позже определённого ранее срока.В итоге роды не стали помехой для карьеры. В скором времени Лера Кудрявцева расстанется с дочерью на неделю. Воспитывать девочку во время отсутствия её матери будут родственники знаменитости.