Маргарита Марсо уже несколько дней не может встать с постели из-за гнойной ангины

По словам Риты, она понятия не имеет, откуда у нее появилась гнойная ангина (упрощенное название тонзиллита), но больно ей настолько, что от глотка чего-либо у нее идут слезы.Экс-звезда реалити-шоу отметила, что не стала ждать, когда ситуация усугубится еще больше, и сразу обратилась к врачу, который выписал ей мощные антибиотики.Также девушка поблагодарила свою мать Ирину Агибалову, которая сразу примчалась к ней домой и облегчила страдания, сделав лекарство по народному рецепту.Подписчики начали переживать за состояние здоровья своей любимицы и порекомендовали проходить лечение в больнице, где она всегда будет находиться под присмотром у специалистов. Однако Марсо поспешила всех успокоить, подчеркнув, что ей стало значительно лучше, и она уже даже может встать с кровати.Тем не менее, фанаты не перестали волноваться. В комментариях они принялись делиться своими историями и эффективными методами по борьбе с гнойной ангиной. Кроме того, пользователи пожелали Рите скорейшего выздоровления и попросили меньше надеяться на народную медицину и четко выполнять все инструкции, прописанные лечащим врачом.