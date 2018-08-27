АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые смартфоны: Составлен ТОП флагманов второй половины 2018 года
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Маргарита Марсо уже несколько дней не может встать с постели из-за гнойной ангины

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Марсо рассказала своим подписчикам о том, что уже несколько дней не может встать с постели, поскольку ее одолел тонзиллит. По роковому стечению обстоятельств недуг настиг девушку как раз в канун ее дня рождения.

По словам Риты, она понятия не имеет, откуда у нее появилась гнойная ангина (упрощенное название тонзиллита), но больно ей настолько, что от глотка чего-либо у нее идут слезы.

Маргарита Марсо уже несколько дней не может встать с постели из-за гнойной ангины

Экс-звезда реалити-шоу отметила, что не стала ждать, когда ситуация усугубится еще больше, и сразу обратилась к врачу, который выписал ей мощные антибиотики.

Также девушка поблагодарила свою мать Ирину Агибалову, которая сразу примчалась к ней домой и облегчила страдания, сделав лекарство по народному рецепту.

Маргарита Марсо уже несколько дней не может встать с постели из-за гнойной ангины

Подписчики начали переживать за состояние здоровья своей любимицы и порекомендовали проходить лечение в больнице, где она всегда будет находиться под присмотром у специалистов. Однако Марсо поспешила всех успокоить, подчеркнув, что ей стало значительно лучше, и она уже даже может встать с кровати.

Тем не менее, фанаты не перестали волноваться. В комментариях они принялись делиться своими историями и эффективными методами по борьбе с гнойной ангиной. Кроме того, пользователи пожелали Рите скорейшего выздоровления и попросили меньше надеяться на народную медицину и четко выполнять все инструкции, прописанные лечащим врачом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая функция Telegram позволит пользователям
Оксана Ряска отправится в Нью-Йорк на встречу с
В США зафиксировали НЛО в виде космического червя
Маргарита Марсо уже несколько дней не может
Кроссовер Geely Vision X3 получил юбилейную версию
У поклонников не осталось сомнений в том, что
Людмила Поргина: Организм Николая Караченцова не
Максим Виторган признался, что влюбился в Ксению
В Томской области тело пропавшего 17-летнего
Вместо Ravon на Московском автосалоне свою
Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2»
"Чайка прилетела": Подписчики напомнили Евгению
Ксения Бородина простила бросившую ее маму
Появилось видео распаковки смартфона Google Pixel
Уральские ученые нашли в пустыне Гоби метеорит
Кросс-купе Skoda Kodiaq GT дебютирует 31 августа
«Похожа на трансвестита»: Экс-участница «Дома-2»
Пользователи Instagram: Саша Артемова заметно
Леонид Агутин прокомментировал слухи об измене
Б Брянской области в лесу нашли труп убитого
В Санкт-Петербурге из реки Невы выловили труп
Ольга Бузова беременна: Хейтеров заинтересовал
Ученые: Обладатели глубоких морщин на лбу чаще
Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но
Екатерина Колисниченко хочет вернуться на
Влад Кадони и Андрей Черкасов начали говорить о
Новые смартфоны: Составлен ТОП флагманов второй
Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для
Сергей Шнуров страстно поцеловался с моделью из
Составлен ТОП-5 престижных китайских автомобилей
Просмотреть все новости