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В США зафиксировали НЛО в виде космического червя

Жители США были шокированы, когда среди ясного неба в городе Амхерст появился НЛО. Из-за довольно странного внешнего вида уфологи назвали его «космическим червяком».

В США зафиксировали НЛО в виде космического червя

Очевидцы накануне опубликовали видеоролик на канале YouTube, спровоцировав бурные обсуждения среди пользователей Сети. На записи видно, как НЛО в ясный день завис просто над деревьями, а по словам местных жителей, в поле видимости необычный объект пробыл 15 минут. После этого НЛО просто растворился в воздухе.



Уфологи снова заговорили о внеземном разуме и о том, что правительство во своем мире запрещает распространение любой информации по этому поводу. Но комментариев от властей так и не поступило, а вот критики просто обвинили автора видео в создании фальсификации с помощью видеомонтажа.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:56
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