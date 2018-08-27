В США зафиксировали НЛО в виде космического червя

Очевидцы накануне опубликовали видеоролик на канале YouTube, спровоцировав бурные обсуждения среди пользователей Сети. На записи видно, как НЛО в ясный день завис просто над деревьями, а по словам местных жителей, в поле видимости необычный объект пробыл 15 минут. После этого НЛО просто растворился в воздухе.Уфологи снова заговорили о внеземном разуме и о том, что правительство во своем мире запрещает распространение любой информации по этому поводу. Но комментариев от властей так и не поступило, а вот критики просто обвинили автора видео в создании фальсификации с помощью видеомонтажа.