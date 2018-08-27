У поклонников не осталось сомнений в том, что Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова снова вместе

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) 23 Авг 2018 в 5:41 PDT

Тогда фанаты пары воодушевились и тут же принялись поздравлять их с воссоединением, но ребята опровергли возобновление отношений, подчеркнув, что они друзья и не более того.В частности, новоиспеченная ведущая реалити-шоу заявила, что так или иначе Сережа не чужой для нее человек, поэтому она всегда будет тепло о нем отзываться и хорошо к нему относиться. Юля отметила, что молодой человек мог бы стать ей хорошим мужем и отцом их детей, но стал замечательным другом, чему она очень рада.Поклонники расстроились от таких слов, однако после трогательного поздравления с днем рождения, которое Ефременкова посвятила Кучерову, они решили, что между бывшими возлюбленными не все еще потеряно.И не зря, ведь уже через пару дней в профиле у парня появилось еще одно видео с Юлей. На этот раз они весело танцевали в центре Москвы, всячески показывая влечение друг к другу. А их короткие комментарии только подогрели мнения, что они начали встречаться.Также стоит отметить, что молодые люди уже ездили вместе делать стрижку своей собаке, после чего Ефременкова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой позировала с красивым букетом, который, по всей видимости, подарил ей именно Кучеров.Исходя из всего этого, поклонники окончательно отказались верить в то, что экс-участников телестройки связывает только дружба, и не перестают поздравлять их с примирением, желая долгих и счастливых лет совместной жизни.