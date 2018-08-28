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Валентин Гафт: Мне осталось жить недолго

Недавно Валентин Гафт стал участником программы «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым, выпуск был посвящен 70-летию покойной актрисы Натальи Гундаревой. На шоу актер театра и кино заявил, что ему осталось жить совсем недолго.

Валентин Гафт: Мне осталось жить недолго


Наталья Галькович, которая является редактор передачи рассказала, что у Валентина Гафта появились провалы в памяти и виной всему болезнь Паркинсона. За кулисами артисту часто становится плохо, но как только включаются камеры, он становится счастливым. Также редактор сообщила, что он приехал со своей помощницей, ведь передвигаться без помощи артист уже не может.

Валентин Гафт: Мне осталось жить недолго

В эфире Валентин Гафт рассказал, что ему очень жаль ушедших из жизни коллег из «Современника» Сергея Шеховцова и Тамару Дегтяреву. Сам артист не был на их похоронах, ведь он еле передвигается. Также знаменитость рассказал, что лето провел дома, поскольку не хочет быть ни для кого обузой. Актер заявил: «Я доживаю, мне осталось мало, и я это понимаю».

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:01
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