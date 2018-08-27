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Максим Виторган признался, что влюбился в Ксению Собчак как мальчишка

Брак бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак и актера Максима Виторгана можно назвать счастливым. Несмотря на работу, которая занимает огромное количество времени, они вместе вот уже 5 лет и даже воспитывают полуторагодовалого сына Платона.

Исходя из этого, поклонникам очень интересно, как знаменитостям удается сохранять идеальные супружеские отношения в таких непростых условиях. И недавно глава семьи поделился своим секретом.

Максим Виторган признался, что влюбился в Ксению Собчак как мальчишка

Многие знают, что в этом году молодые родители пережили очень много событий: Ксения баллотировалась в президенты, а Максим снимался сразу в нескольких фильмах, из-за чего времени на друг друга у них практически не было. Обычная пара при таком раскладе давно бы уже разошлась, но за столько лет совместной жизни супруги стали по-другому реагировать на некоторые вещи, изменились в своем поведении и восприятии мира.

По словам Максима, при любых обстоятельствах семья должна считаться самым ценным, что есть в жизни человека. Он вспомнил, как влюбился в Ксению и с теплотой поделился этими воспоминаниями.

Максим Виторган признался, что влюбился в Ксению Собчак как мальчишка

«Возникла из ниоткуда вся такая лучезарная, бойкая, умная, без стеснения высказывающая свое мнение… Не устоял, влюбился как мальчишка. Думаю, она тоже приятно удивилась, когда я появился в ее жизни», - сообщил актер.

Виторган признался, что недавно он задумался, какой самый романтичный сюрприз он сделал своей возлюбленной или какой мегаособенный подарок преподнес. И понял, что еще не дошел до того возраста, чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос.

Молодой человек отметил, что их отношения с супругой такие крепкие потому, что когда они устают, то улетают куда-то из Москвы. Там они радостно общаются друг с другом, стараются не попадаться на глаза посторонним, уделяя максимум внимания себе и сыну.

При этом, Собчак и Виторган никогда не отказываются от встреч с друзьями, даже иногда организовывают для них вечеринки.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:00
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