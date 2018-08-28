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Infiniti сделала электрический ретро-родстер Prototype 10

Компания Infiniti создала электрический ретро-родстер под названием Prototype 10. В рамках конкурса элегантности 2018 года новинка была презентована широкой аудитории.

Infiniti сделала электрический ретро-родстер Prototype 10


Необычное по дизайну авто представляет собой одноместный классический спорткар с четкими линиями силуэта и аэродинамическим дизайном корпуса. Модель продемонстрирована спустя год с момента показа Infiniti Prototype 9 и представляет собой усовершенствованную версию модели. Infiniti Prototype 10 стал воплощением амбициозных планов производителя в сфере выпуска электрифицированного транспорта. В соответствии со стратегией марки Infiniti, её модельный ряд обязан полностью перейти на экологические авто с 2021 года.

Концепт Prototype 10 воплощает концепт и дизайн отдельных впечатляющих авто, представляя собой отсылку к периодам истории, когда наиболее мощные транспортные средства были рассчитаны на одно место и принимали участие в достаточно зрелищных автогонках. Характеристики нового концепта от Infiniti не раскрываются. Сведений относительно производительности силовой установки пока нет, как и сведений про особенности элементов батареи питания.

 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:01
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