Infiniti сделала электрический ретро-родстер Prototype 10

Необычное по дизайну авто представляет собой одноместный классический спорткар с четкими линиями силуэта и аэродинамическим дизайном корпуса. Модель продемонстрирована спустя год с момента показа Infiniti Prototype 9 и представляет собой усовершенствованную версию модели. Infiniti Prototype 10 стал воплощением амбициозных планов производителя в сфере выпуска электрифицированного транспорта. В соответствии со стратегией марки Infiniti, её модельный ряд обязан полностью перейти на экологические авто с 2021 года.Концепт Prototype 10 воплощает концепт и дизайн отдельных впечатляющих авто, представляя собой отсылку к периодам истории, когда наиболее мощные транспортные средства были рассчитаны на одно место и принимали участие в достаточно зрелищных автогонках. Характеристики нового концепта от Infiniti не раскрываются. Сведений относительно производительности силовой установки пока нет, как и сведений про особенности элементов батареи питания.