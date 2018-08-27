Кроссовер Geely Vision X3 получил юбилейную версию

Особая версия Geely Vision X3 отличается оранжевыми накладками по периметру кузова, вставкой такого же цвета на решётке радиатора, металлическими пластинами на порогах и шильдиками на двери багажника. Интерьер юбилейной модификации имеет отделку из кожи тёмно-серого цвета с оранжевыми вставками.В подкапотном пространстве автомобиля установлен атмосферный двигатель ёмкостью 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с автоматической трансмиссией. В салоне, помимо стандартных функций, установлен информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и мультифункциональное рулевое колесо.На китайском рынке стоимость юбилейной модификации Geely Vision X3 составляет 67 900 юаней, что эквивалентно 669 000 рублей.