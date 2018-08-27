Кроссовер Geely Vision X3 получил юбилейную версию
В компании Geely выпустили юбилейную модификацию компактного кроссовера Vision X3. На рынке данная модель паркетника появилась ровно год тому назад.
Особая версия Geely Vision X3 отличается оранжевыми накладками по периметру кузова, вставкой такого же цвета на решётке радиатора, металлическими пластинами на порогах и шильдиками на двери багажника. Интерьер юбилейной модификации имеет отделку из кожи тёмно-серого цвета с оранжевыми вставками.
В подкапотном пространстве автомобиля установлен атмосферный двигатель ёмкостью 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с автоматической трансмиссией. В салоне, помимо стандартных функций, установлен информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и мультифункциональное рулевое колесо.
На китайском рынке стоимость юбилейной модификации Geely Vision X3 составляет 67 900 юаней, что эквивалентно 669 000 рублей.
Особая версия Geely Vision X3 отличается оранжевыми накладками по периметру кузова, вставкой такого же цвета на решётке радиатора, металлическими пластинами на порогах и шильдиками на двери багажника. Интерьер юбилейной модификации имеет отделку из кожи тёмно-серого цвета с оранжевыми вставками.
В подкапотном пространстве автомобиля установлен атмосферный двигатель ёмкостью 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с автоматической трансмиссией. В салоне, помимо стандартных функций, установлен информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и мультифункциональное рулевое колесо.
На китайском рынке стоимость юбилейной модификации Geely Vision X3 составляет 67 900 юаней, что эквивалентно 669 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:38