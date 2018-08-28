Ученые определили различия между идеальным и фактическим восприятием партнера

Эксперты провели опрос среди людей, проживающих на территории англоязычных стран. Свои ответы дали 258 давно образовавшихся пар, 90 недавно живущих вместе возлюбленных и 33 одиноких человека. Те пары, которые недавно состоят в отношениях, назвали их далёкими от идеала, а те, кто успел привыкнуть друг к другу за несколько лет совместной жизни, назвали их соответствующими ожиданиям.Проанализировав все ответы респондентов, учёные пришли к выводу, что люди формируют свои желания в зависимости от того, как складываются отношения. По предположению учёных, на реальное представление об идеальном партнёре влияет именно уровень союза, заставляя смотреть возлюбленных друг на друга сквозь «розовые очки».