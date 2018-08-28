Ученые определили различия между идеальным и фактическим восприятием партнера
Чешские учёные в результате исследования возлюбленных пар выяснили, какие имеются различия между фактическим и идеальным восприятием партнёра. Результаты работы были опубликованы на страницах издания PlanetToday.
Эксперты провели опрос среди людей, проживающих на территории англоязычных стран. Свои ответы дали 258 давно образовавшихся пар, 90 недавно живущих вместе возлюбленных и 33 одиноких человека. Те пары, которые недавно состоят в отношениях, назвали их далёкими от идеала, а те, кто успел привыкнуть друг к другу за несколько лет совместной жизни, назвали их соответствующими ожиданиям.
Проанализировав все ответы респондентов, учёные пришли к выводу, что люди формируют свои желания в зависимости от того, как складываются отношения. По предположению учёных, на реальное представление об идеальном партнёре влияет именно уровень союза, заставляя смотреть возлюбленных друг на друга сквозь «розовые очки».
Эксперты провели опрос среди людей, проживающих на территории англоязычных стран. Свои ответы дали 258 давно образовавшихся пар, 90 недавно живущих вместе возлюбленных и 33 одиноких человека. Те пары, которые недавно состоят в отношениях, назвали их далёкими от идеала, а те, кто успел привыкнуть друг к другу за несколько лет совместной жизни, назвали их соответствующими ожиданиям.
Проанализировав все ответы респондентов, учёные пришли к выводу, что люди формируют свои желания в зависимости от того, как складываются отношения. По предположению учёных, на реальное представление об идеальном партнёре влияет именно уровень союза, заставляя смотреть возлюбленных друг на друга сквозь «розовые очки».
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 00:01