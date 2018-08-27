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Людмила Поргина: Организм Николая Караченцова не выдержит операцию

Супруга Николая Караченцова сообщила, что артист прошел уже несколько курсов химиотерапии и опухоль немного уменьшилась. Также Людмила Поргина рассказала, что опухоль невозможно удалить, ведь организм знаменитости не выдержит операцию.

Людмила Поргина: Организм Николая Караченцова не выдержит операцию

Николай Караченцов продолжает бороться с онкологическим заболеванием, но большого прогресса в лечении артиста пока нет. Людмила Поргина поведала, что химиотерапия не дает 100% шансов на выздоровление. Супруга актера рассказала, что его легкие в таком состоянии, что не выдержат операцию. Сколько еще будет длиться лечение Николая Караченцова, не могут сказать ни врачи, ни близкие актера. Также никто не знает, как может отреагировать опухоль на дальнейшее лечение.

Людмила Поргина: Организм Николая Караченцова не выдержит операцию

Напомним, что в текущем году артист проходил длительный курс химиотерапии в Израиле. Но действительно хороший эффект смогло оказать лечение в клинике в Красногорске. Людмила Поргина заявила, что после лечения в местном центре опухоль у ее супруга существенно уменьшилась.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:04
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