Названы топ 10 самых популярных внедорожников китайского производства

На первом месте располагается Lifan X70. Второе и третье место разделяют Lifan X50 с 336 авто и Chery T21 c 217 авто. Очевидно, компания Lifan на текущий момент является одним из самых популярных автопроизводителей на российском рынке, внедорожники их производства, пожалуй, являют собой отличный пример умеренной цены и высокого качества. На четвертом месте в списке Lifan X60 с 216, а на пятом располагается Chery Tiggo со 174 проданными авто.Остальную пятерку разделяют такие автомобили китайских брендов как Geely Atlas со 174, Lifan Myway со 166, Changan CS35 со 149, Zotye T600 со 148 и Haval H6 со 109 проданными авто. Данный список, впрочем, не демонстрирует того, какие внедорожники сейчас в действительности на пике популярности, так как затрагивает всего 1 месяц и исключительно китайских производителей.