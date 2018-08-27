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Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2» своим приватным танцем для Иосифа Оганесяна

За год отношений с Александрой Черно участник телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян должен был привыкнуть ко всему. Но яркая и очень эмоциональная девушка знает, чем может его удивить.

Так, во вчерашнем ночном эфире зрители могли увидеть, как Саша устроила для своего возлюбленного шокирующий сюрприз: исполнила для него приватный танец. Причем для пущего эффекта она распустила волосы и вооружилась красным коротким платьем, босоножками на платформе, а также включила романтическую песню.

Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2» своим приватным танцем для Иосифа Оганесяна

Судя по короткому ролику, который был опубликован на официальной промо-странице реалити-шоу, сначала Черно старательно танцевала около кровати, где лежал Иосиф. После она переместилась на стул и продолжила свой эротический эксперимент уже на нем, но в конечном итоге упала на пол и импровизировала там.

Стоит отметить, что Оганесян наблюдал за происходящим, пряча свое лицо. Он смеялся до слез, но потом все же попросил свою избранницу остановиться.

Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2» своим приватным танцем для Иосифа Оганесяна

Полностью выступление девушки можно посмотреть в повторе эфира от 26 августа, а с реакцией некоторых зрителей можно ознакомиться в комментариях к видео. В частности, они очень жестко высказались в адрес Саши, подозревая, что так плясать она могла только под воздействием каких-то запрещенных веществ.

«Слон в посудной лавке», «Родители увидят, с ума сойдут от снохи такой», «Мда… Нет слов. По-моему, Иосиф сам в шоке», «Она что — нанюхалась?», «Пьяная, похоже», «Совсем крышак поехал», - писали фанаты телестройки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:10
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