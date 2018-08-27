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Ксения Бородина простила бросившую ее маму

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала в интервью о своей семье, о матери оставившей ее на воспитание бабушке и прощении.

Как объяснила ведущая телестройки, ей было всего пять лет, когда ее мама вновь вышла замуж и уехала жить в Италию.

Ксения Бородина простила бросившую ее маму

При этом Ксения осталась жить с прабабушкой, бабушкой и дедом, но постоянно тосковала по маме.

«Увидеться удавалось трижды в год - на мой день рождения, на Новый год и летом. Мама прилетала в Москву ненадолго. А меня к ней не выпускали. Сначала отец был против, потом его не могли найти… Я никого не осуждаю, в Совке, где пустые полки, не жила, но не уверена, что мама поступила правильно, оставив меня в России...», - рассуждает Бородина.

Ксения Бородина простила бросившую ее маму

При этом Ксения свою мать не осуждает за данный поступок и в чем-то понимает ее.

Разрешение на выезд Ксения получила, когда ей исполнилось 10 лет, но на тот момент она уже привыкла к жизни с бабушкой, обросла подругами и оставлять в России любимую бабушку Галю не захотела.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:00
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