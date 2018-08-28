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В продажу поступает смартфон Honor Note 10 с 8 ГБ оперативной памяти

Сегодня через свое подразделение Honor компания Huawei анонсировала скорый выход новой версии смартфона Honor Note 10. Его главной особенностью является наличие 8 ГБ оперативной памяти.

В продажу поступает смартфон Honor Note 10 с 8 ГБ оперативной памяти

Флэш-памяти в Honor Note 10 128 ГБ и можно установить карту емкостью до 256 ГБ, а также новинка оснащена экраном диагональю 6,95 дюйма и разрешением 2220 х 1080 пикселей. Пользователям предоставят на выбор два цвета: Phantom Blue и Magic Night Black.

Новинка оборудована однокристальной системой Kirin 970, поддержкой технологии для быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, а также аккумулятором емкостью 5000 мА•ч. Цена нового смартфона будет составлять примерно 530 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:01
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