В продажу поступает смартфон Honor Note 10 с 8 ГБ оперативной памяти

Флэш-памяти в Honor Note 10 128 ГБ и можно установить карту емкостью до 256 ГБ, а также новинка оснащена экраном диагональю 6,95 дюйма и разрешением 2220 х 1080 пикселей. Пользователям предоставят на выбор два цвета: Phantom Blue и Magic Night Black.Новинка оборудована однокристальной системой Kirin 970, поддержкой технологии для быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, а также аккумулятором емкостью 5000 мА•ч. Цена нового смартфона будет составлять примерно 530 долларов.