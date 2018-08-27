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"Чайка прилетела": Подписчики напомнили Евгению Петросяну о разводе с Еленой Степаненко

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко, как не странно, предполагает раздел имущества. Состояние Евгения Вагановича и Елены Григорьевны оценивается примерно в полтора миллиарда рублей и о разделении этой суммы комику напоминает не только бывшая жена, но также и пользователи интернета язвительными комментариями под новым фото в Instagram.

"Чайка прилетела": Подписчики напомнили Евгению Петросяну о разводе с Еленой Степаненко


На фотографии чайка сидит на столе с едой, а ниже Евгений Ваганович написал, что не уверен, что именно это за примета, когда чайка прилетает, садится на стол, клюет сыр, несколько минут смотрит вдаль и улетает. Подписчики Петросяна поделились своим мнением на этот счет. Некоторые пишут, что это верный знак тоскующей женщины, намекая на Степаненко. Другие пишут, что клюющая еду чайка может значить только одно – Елена Григорьевна намерена отобрать у юмориста все имущество до последнего.

Некоторые подписчики упоминали в комментариях связь комика с 29 летней девушкой из провинции. Елена Степаненко, впрочем, пока никак не прокомментировала эту запись.

 
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ШоуБиз
Добавил: Юра Качко Сегодня, 16:10
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