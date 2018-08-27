Появилось видео распаковки смартфона Google Pixel 3 XL

Новинка будет доступна в привычной для современных устройств комплектации. В неё вошли смартфон, шнур-переходник для порта стандарта USB Type-C, подключаемый блок питания, а также проводные наушники Pixel Buds. Для последнего предусмотрен переходник. Предположительно в руки экспертов попал предсерийный либо серийный экземпляр.Первые утечки об устройстве позволили выяснить, что у новинки достаточно крупный дисплей диагональю около 6,7 дюйма с матрицей стандарта OLED при разрешающей способности QHD+. Под крышкой будет размещен чип Snapdragon 845, а также ОЗУ объемом 4 ГБ. В качестве основной камеры будет дисплей с одной матрицей, а для фронтальной будет использоваться двойная. Последнее обусловлено использованием функции Face Unlock. Смартфон может использовать беспроводную зарядку аккумулятора. Google Pixel 3 XL официально дебютирует 4 октября. Цена и дата начала продаж на сегодня остаются неизвестными.