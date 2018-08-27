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Вместо Ravon на Московском автосалоне свою продукцию представит Iran Khodro

Накануне стало известно, что узбекский бренд Ravon не будет принимать участие в Московском международном автосалоне. Вместо этого свои автомобили представит иранская компания Iran Khodro.

Ранее компания Ravon заявляла, что в рамках MMAC-2018 намерена продемонстрировать автолюбителям новый кроссовер и рестайлинговую версию седана R4. Однако в пресс-службе автосалона сообщили о том, что узбекской марки в списке участников нет.

Вместо Ravon на Московском автосалоне свою продукцию представит Iran Khodro


В свою очередь иранская компания Iran Khodro пытается вернуться на российский рынок, для реализации данной стратегии автопроизводитель решил представить свою продукцию на площадке Московского автосалона.

Автомобили иранского бренда в России реализовывались в 2004-2009 годах, одно время они входили в список самых бюджетных иномарок. Однако из-за введения стандарта «Евро-4» поставки транспортных средств были прекращены.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 16:28
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