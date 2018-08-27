Вместо Ravon на Московском автосалоне свою продукцию представит Iran Khodro

Ранее компания Ravon заявляла, что в рамках MMAC-2018 намерена продемонстрировать автолюбителям новый кроссовер и рестайлинговую версию седана R4. Однако в пресс-службе автосалона сообщили о том, что узбекской марки в списке участников нет.В свою очередь иранская компания Iran Khodro пытается вернуться на российский рынок, для реализации данной стратегии автопроизводитель решил представить свою продукцию на площадке Московского автосалона.Автомобили иранского бренда в России реализовывались в 2004-2009 годах, одно время они входили в список самых бюджетных иномарок. Однако из-за введения стандарта «Евро-4» поставки транспортных средств были прекращены.