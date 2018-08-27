Новая версия Suzuki Vitara появится в России в ноябре

Изменили дизайнеры марки и вид 17-дюймовых колесных дисков, заднего и переднего обвесов. Элементы оптики поменяли на светодиодные. На российском рынке модели появятся с двигателями Suzuki: «атмосферником» на 1,6 литра с производительностью 117 «лошадок» л.с. и турбодвигателей на 1,4 литра, генерирующим 140 «лошадей» при крутящем моменте 220 Нм, доступном при 1,5 тысячи об/мин.Suzuki Vitara отличается достаточно уникальным дизайном и возможностями в сфере персонализации для каждого отдельного владельца. Объединение дизайна и различных цветовых решений при украшении кузова новинки формирует достаточно уникальный вид автомобиля. В числе новых цветов кроссовера можно отметить Solar Yellow и Grayish Ice Blue.