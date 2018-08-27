«Похожа на трансвестита»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового имиджа

«Фууу! Невозможно смотреть! Хочется глаза себе выколоть! Какой ужасный гидрокостюм!!! Сразу же бросается в глаза лишний вес!», «Водонаева, что-то ты поправилась! Тебе бы не помешало несколько лишних килограммов скинуть!», «Это кто? Водонаева, это ты что ли? Дааа..не ожидала от тебя такого! Сейчас похожа на трансвестита!!!», «В Соединенных Штатах Америки так наверное думают, что это такой большой транс у них по улицам ходит! Очень не красиво с розовыми волосами! Особенно то в твоем возрасте!», «Водонаева, прекращай молодится! Начни уже наслаждаться своим возрастом! А не бегаешь по улицам Калифорнии, как подросток!», - продолжают писать недоброжелатели об Алене Водонаевой в Сети.

Несмотря на то, что Алена Водонаева уже довольно давно не является участницей прославленной телестройки «Дом-2», за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями, продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители.Каждый день знаменитость радует своих преданных поклонников новой порцией свежих фотографий, видеороликов и сториз, многие из которых буквально «взрывают» Сеть. В последнее время верные подписчики Алены заметили, что их любимица принялась весьма активно экспериментировать со своим внешним видом.На сегодняшний день буквально каждая фотопубликация Водонаевой в новом имидже и в облегающем комбинезоне голубого цвета попала под жесткую критику пользователей Сети. Фолловеры продолжают высмеивать провокационный наряд бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», в котором звезда прогуливается в штате Калифорния.Верные фанаты Алены Водонаевой каждый день пытаются доказать своей любимице, что она неудачно подобрала себе наряд, который подчеркивает все ее недостатки. По словам подписчиков знаменитости, у телеведущей появилось несколько лишних килограммов, которые уж явно очень сложно будет скрыть в настолько обтягивающем комбинезоне.Некоторые недоброжелатели Водонаевой и вовсе подчеркнули, что Алена в данном наряде и с розовыми волосами напоминает им трансвестита.Стоит подчеркнуть, что несмотря на огромнейшее количество нелицеприятных высказываний в адрес Алены Водонаевой, ее новые фотографии и видеозаписи, на которых она запечатлена с розовыми волосами и в обтягивающем комбинезоне голубого цвета, набирают куда больше лайков и комментариев.Напомним, что на днях в Интернете появилось сообщение о том, что бывшая участница одного из самых скандальных телепроектов России получила во время очередной фотосессии черепно-мозговую травму. По словам самой Алены Водонаевой, она упала на скользких ступеньках и довольно сильно ударилась головой. А спасли знаменитость от куда серьезнейших последствий, как оказалось, ее очень длинные ногти.