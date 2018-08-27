АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые смартфоны: Составлен ТОП флагманов второй половины 2018 года
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

«Похожа на трансвестита»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового имиджа

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева шокировала преданных поклонников своим новым образом.

Несмотря на то, что Алена Водонаева уже довольно давно не является участницей прославленной телестройки «Дом-2», за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями, продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители.

«Похожа на трансвестита»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового имиджа

Каждый день знаменитость радует своих преданных поклонников новой порцией свежих фотографий, видеороликов и сториз, многие из которых буквально «взрывают» Сеть. В последнее время верные подписчики Алены заметили, что их любимица принялась весьма активно экспериментировать со своим внешним видом.

На сегодняшний день буквально каждая фотопубликация Водонаевой в новом имидже и в облегающем комбинезоне голубого цвета попала под жесткую критику пользователей Сети. Фолловеры продолжают высмеивать провокационный наряд бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», в котором звезда прогуливается в штате Калифорния.

Верные фанаты Алены Водонаевой каждый день пытаются доказать своей любимице, что она неудачно подобрала себе наряд, который подчеркивает все ее недостатки. По словам подписчиков знаменитости, у телеведущей появилось несколько лишних килограммов, которые уж явно очень сложно будет скрыть в настолько обтягивающем комбинезоне.

«Похожа на трансвестита»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового имиджа

Некоторые недоброжелатели Водонаевой и вовсе подчеркнули, что Алена в данном наряде и с розовыми волосами напоминает им трансвестита.

«Фууу! Невозможно смотреть! Хочется глаза себе выколоть! Какой ужасный гидрокостюм!!! Сразу же бросается в глаза лишний вес!», «Водонаева, что-то ты поправилась! Тебе бы не помешало несколько лишних килограммов скинуть!», «Это кто? Водонаева, это ты что ли? Дааа..не ожидала от тебя такого! Сейчас похожа на трансвестита!!!», «В Соединенных Штатах Америки так наверное думают, что это такой большой транс у них по улицам ходит! Очень не красиво с розовыми волосами! Особенно то в твоем возрасте!», «Водонаева, прекращай молодится! Начни уже наслаждаться своим возрастом! А не бегаешь по улицам Калифорнии, как подросток!», - продолжают писать недоброжелатели об Алене Водонаевой в Сети.

Стоит подчеркнуть, что несмотря на огромнейшее количество нелицеприятных высказываний в адрес Алены Водонаевой, ее новые фотографии и видеозаписи, на которых она запечатлена с розовыми волосами и в обтягивающем комбинезоне голубого цвета, набирают куда больше лайков и комментариев.

«Похожа на трансвестита»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового имиджа

Напомним, что на днях в Интернете появилось сообщение о том, что бывшая участница одного из самых скандальных телепроектов России получила во время очередной фотосессии черепно-мозговую травму. По словам самой Алены Водонаевой, она упала на скользких ступеньках и довольно сильно ударилась головой. А спасли знаменитость от куда серьезнейших последствий, как оказалось, ее очень длинные ногти.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:11
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уральские ученые нашли в пустыне Гоби метеорит
Кросс-купе Skoda Kodiaq GT дебютирует 31 августа
«Похожа на трансвестита»: Экс-участница «Дома-2»
Пользователи Instagram: Саша Артемова заметно
Леонид Агутин прокомментировал слухи об измене
Б Брянской области в лесу нашли труп убитого
В Санкт-Петербурге из реки Невы выловили труп
Ольга Бузова беременна: Хейтеров заинтересовал
Ученые: Обладатели глубоких морщин на лбу чаще
Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но
Екатерина Колисниченко хочет вернуться на
Влад Кадони и Андрей Черкасов начали говорить о
Новые смартфоны: Составлен ТОП флагманов второй
Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для
Сергей Шнуров страстно поцеловался с моделью из
Составлен ТОП-5 престижных китайских автомобилей
Засилье Ольги Бузовой на телеэкране зрители
В Сети появились рендеры флагмана LG V40 с пятью
Супруг Ксении Бородиной с размахом отметил день
Ученые объяснили поведение планеты Нибиру
Эксперты назвали «прорывным сценарием» прогнозы
Ольга Бузова и Алена Шишкова неожиданно
Наталья Водянова в купальнике показала подтянутый
Ученые: Обнаружить жизнь на экзопланетах помогут
Аналитики: Новые iPhone установят новый рекорд
Daimler анонсировал презентацию электрического
Рустам Солнцев: Ольга Бузова поставила светских
NASA показали на видео визуализацию смены дня и
Фигуру Евгении Феофилактовой вновь раскритиковали
В компании JAC рассказали о новинках на
Просмотреть все новости