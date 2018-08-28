В ночном тестировании камера Google Pixel 2 XL превзошла Galaxy Note 9
В ночном тестировании с одним из самых лучших объективов камера Google Pixel 2 XL превзошла Samsung Galaxy Note 9. Результаты данного эксперимента были опубликованы в Сети.
Эксперты провели 7 экспериментов, в 6 из которых Google Pixel 2 стал лидером с большим преимуществом. Galaxy Note 9 обошел своего конкурента только при групповой фотографии. Идеальным тестом для динамического диапазона этих 2-х камер стали неоновые огни, которые пользователь обычно видит, когда хочет фотографировать в ночное время суток. В ходе тестирования выяснилось, что Google Pixel 2 XL точно передает цветовую гамму и полноту картины, а Galaxy Note 9 искажает тона. Подобная ситуация замечена при попытке заснять темные аллеи, проезжую часть или человеческие лица.
Galaxy Note 9 отличился от конкурента только во время снятия группы людей на переднюю камеру. Снимок у Note 9 получился весьма четким, а вот Pixel 2 XL сильно размыл фотографии.
Эксперты провели 7 экспериментов, в 6 из которых Google Pixel 2 стал лидером с большим преимуществом. Galaxy Note 9 обошел своего конкурента только при групповой фотографии. Идеальным тестом для динамического диапазона этих 2-х камер стали неоновые огни, которые пользователь обычно видит, когда хочет фотографировать в ночное время суток. В ходе тестирования выяснилось, что Google Pixel 2 XL точно передает цветовую гамму и полноту картины, а Galaxy Note 9 искажает тона. Подобная ситуация замечена при попытке заснять темные аллеи, проезжую часть или человеческие лица.
Galaxy Note 9 отличился от конкурента только во время снятия группы людей на переднюю камеру. Снимок у Note 9 получился весьма четким, а вот Pixel 2 XL сильно размыл фотографии.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:01