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Пользователи Instagram: Саша Артемова заметно прибавила в весе

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова всегда была очень стройной и ее фигуре завидовали многие девушки. Однако в последнее время девушка стала редко выкладывать в своем микроблоге откровенные фотографии, что натолкнуло пользователей Сети на 2 мысли: она беременна или сильно поправилась.

Стоит отметить, что долгое время в Сети обсуждали первый вариант. Особенно в те дни, когда Саша откровенно намекала на пополнение в их с Евгением Кузиным семье. Но позже им стало понятно, что пока девушка о детях даже не задумывается, поэтому публика начала говорить о лишних килограммах, которые набрала экс-звезда телестройки.

Пользователи Instagram: Саша Артемова заметно прибавила в весе

И несколько дней назад эти разговоры усилились. А все потому, что Женя выложил на своей странице в социальной сети Instagram ролик, в котором показал, как его супруга фотографировала на яхте свою подругу.

Подписчики молодого человека смогли тщательно разглядеть как фигуру позирующей девушки, так и самой Артемовой, после чего сделали заключение, что за последние пару недель Саша заметно прибавила в весе, и видно это невооруженным глазом.

Пользователи Instagram: Саша Артемова заметно прибавила в весе

«Очень поправилась», «Раскоровела как… ужас», «Может, беременна, а, может, лопает мороженое. Или забросила фигуру — время покажет нам, любопытным», «Саша поправилась сильно!», - писали они в комментариях под видео.

Впрочем, саму девушку такие отзывы совсем не расстраивают. Более того, она активно размещает в своем профиле фотографии с едой, на которую налегает во время отпуска.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:08
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