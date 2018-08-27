Пользователи Instagram: Саша Артемова заметно прибавила в весе

«Очень поправилась», «Раскоровела как… ужас», «Может, беременна, а, может, лопает мороженое. Или забросила фигуру — время покажет нам, любопытным», «Саша поправилась сильно!», - писали они в комментариях под видео.

Публикация от Дентал Клиник Плюс (@kuzin_zhenya) 23 Авг 2018 в 2:48 PDT

Стоит отметить, что долгое время в Сети обсуждали первый вариант. Особенно в те дни, когда Саша откровенно намекала на пополнение в их с Евгением Кузиным семье. Но позже им стало понятно, что пока девушка о детях даже не задумывается, поэтому публика начала говорить о лишних килограммах, которые набрала экс-звезда телестройки.И несколько дней назад эти разговоры усилились. А все потому, что Женя выложил на своей странице в социальной сети Instagram ролик, в котором показал, как его супруга фотографировала на яхте свою подругу.Подписчики молодого человека смогли тщательно разглядеть как фигуру позирующей девушки, так и самой Артемовой, после чего сделали заключение, что за последние пару недель Саша заметно прибавила в весе, и видно это невооруженным глазом.Впрочем, саму девушку такие отзывы совсем не расстраивают. Более того, она активно размещает в своем профиле фотографии с едой, на которую налегает во время отпуска.