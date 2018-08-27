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Кросс-купе Skoda Kodiaq GT дебютирует 31 августа в Китае

Кросс-купе Skoda Kodiaq GT будет представлена официально 31 августа. Дебют новинки состоится в Китае. Серийную версию авто заметили фотошпионы. В соответствии с данными инсайдеров, новинка будет доставлена на автосалон в Чэнду.

Кросс-купе Skoda Kodiaq GT дебютирует 31 августа в Китае


Основной особенностью модели можно считать измененные бамперы, новую радиаторную решётку, а также заднюю часть с переработанной оптикой. Габариты транспорта составят 4,63х1,88х1,65 метра при колёсной базе в размере 2,8 метра. Под капотом новинки конструкторы разместили 2-литровый силовой агрегат на 186 либо 220 «лошадок» (производительность зависит от выбранной модификации).

В паре с двигателем станет работать 7-ступенчатая роботизированная КПП. Привод станет использоваться передний либо полный. Почти сразу после официальной презентации авто может отправиться и на другие рынки.

 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:20
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