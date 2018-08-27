Кросс-купе Skoda Kodiaq GT дебютирует 31 августа в Китае

Основной особенностью модели можно считать измененные бамперы, новую радиаторную решётку, а также заднюю часть с переработанной оптикой. Габариты транспорта составят 4,63х1,88х1,65 метра при колёсной базе в размере 2,8 метра. Под капотом новинки конструкторы разместили 2-литровый силовой агрегат на 186 либо 220 «лошадок» (производительность зависит от выбранной модификации).В паре с двигателем станет работать 7-ступенчатая роботизированная КПП. Привод станет использоваться передний либо полный. Почти сразу после официальной презентации авто может отправиться и на другие рынки.