Б Брянской области в лесу нашли труп убитого мужчины

В результате расследования представители правоохранительных органов выясни, что тело принадлежит 44-летнему мужчине, которому были нанесены колото-резанные раны. По подозрению в убийстве задержали местного жителя в возрасте 23-х лет.Полицейские в настоящее время решают вопрос о заключении молодого человека под стражу. Также сотрудникам следственного комитета предстоит выяснить все обстоятельства, при которых было совершено убийство.