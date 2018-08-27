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Б Брянской области в лесу нашли труп убитого мужчины

В Брянской области вечером 24 августа в лесополосе неподалёку от посёлка Алтухово был обнаружен труп убитого мужчины. Об этом накануне сообщили представители регионального следственного управления СК России.

В результате расследования представители правоохранительных органов выясни, что тело принадлежит 44-летнему мужчине, которому были нанесены колото-резанные раны. По подозрению в убийстве задержали местного жителя в возрасте 23-х лет.

Б Брянской области в лесу нашли труп убитого мужчины


Полицейские в настоящее время решают вопрос о заключении молодого человека под стражу. Также сотрудникам следственного комитета предстоит выяснить все обстоятельства, при которых было совершено убийство.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 14:47
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