Леонид Агутин прокомментировал слухи об измене Анджелике Варум с Элиной Чагой
Леонид Агутин прокомментировал многочисленные слухи об измене Анджелике Варум с участницей проекта «Голос» Элиной Чагой. Музыкант уверяет, что эта информация не соответствует действительности.
Некоторое время Леонид Агутин предпочитал никак не реагировать на неприятные слухи, но недавно прокомментировал ситуацию. Исполнитель заявил, что у них с Анджеликой Варум все по-прежнему хорошо. Также артист добавил, что Элина Чага состоит в отношениях и она далеко не единственная красивая девушка в продюсерском центре, которые скоро появятся в эфирах.
Напомним, что сплетни о разладе в отношениях знаменитой пары появились после того, как камеры засняли певца в обнимку с участницей проекта «Голос» в одном из ресторанов столицы. Многим показалось, что Леонид Агутин флиртует с Элиной Чагой. Сейчас в доказательство того, что в их отношениях нет разлада, музыкант опубликовал в Instagram фото с супругой.
Некоторое время Леонид Агутин предпочитал никак не реагировать на неприятные слухи, но недавно прокомментировал ситуацию. Исполнитель заявил, что у них с Анджеликой Варум все по-прежнему хорошо. Также артист добавил, что Элина Чага состоит в отношениях и она далеко не единственная красивая девушка в продюсерском центре, которые скоро появятся в эфирах.
Напомним, что сплетни о разладе в отношениях знаменитой пары появились после того, как камеры засняли певца в обнимку с участницей проекта «Голос» в одном из ресторанов столицы. Многим показалось, что Леонид Агутин флиртует с Элиной Чагой. Сейчас в доказательство того, что в их отношениях нет разлада, музыкант опубликовал в Instagram фото с супругой.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:02