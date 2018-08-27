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Леонид Агутин прокомментировал слухи об измене Анджелике Варум с Элиной Чагой

Леонид Агутин прокомментировал многочисленные слухи об измене Анджелике Варум с участницей проекта «Голос» Элиной Чагой. Музыкант уверяет, что эта информация не соответствует действительности.

Леонид Агутин прокомментировал слухи об измене Анджелике Варум с Элиной Чагой

Некоторое время Леонид Агутин предпочитал никак не реагировать на неприятные слухи, но недавно прокомментировал ситуацию. Исполнитель заявил, что у них с Анджеликой Варум все по-прежнему хорошо. Также артист добавил, что Элина Чага состоит в отношениях и она далеко не единственная красивая девушка в продюсерском центре, которые скоро появятся в эфирах.

Леонид Агутин прокомментировал слухи об измене Анджелике Варум с Элиной Чагой

Напомним, что сплетни о разладе в отношениях знаменитой пары появились после того, как камеры засняли певца в обнимку с участницей проекта «Голос» в одном из ресторанов столицы. Многим показалось, что Леонид Агутин флиртует с Элиной Чагой. Сейчас в доказательство того, что в их отношениях нет разлада, музыкант опубликовал в Instagram фото с супругой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:02
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