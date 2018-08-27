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Поклонники не узнали Пелагею на фото с Натальей Подольской

Поклонники известной певицы Пелагеи не узнали ее на последних снимках. Некоторые из них придерживаются мнения, что звезда стала слишком часто посещать кабинет косметолога.

Поклонники не узнали Пелагею на фото с Натальей Подольской


На последних снимках певица запечатлена со своей подругой, Натальей Подольской. Среди комментариев к этим фотографиям, подписчики чаще всего упоминают то, как похожи звезды. Также многие фанаты, судя по записям, не могут узнать Пелагею. Одни утверждают, что певица слишком часто посещает косметолога и теперь вовсе не похожа на себя прежнюю, другие склоняются к тому, что все дело в ракурсе снимка. Сама певица, впрочем, никак не прокомментировала эту новость. Известно, что Пелагея отказалась от социальных сетей и редко делится подробностями личной жизни.

Среди перемен в образе звезды, подписчики отмечают зауженные глаза, губы пухлее обычного. Такие замечания, тем не менее, вряд ли превосходят в количестве хвалебные отзывы о красоте и молодости звезд.

 
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ШоуБиз
Добавил: Юра Качко Сегодня, 21:01
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