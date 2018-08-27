Поклонники не узнали Пелагею на фото с Натальей Подольской

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 25 Авг 2018 в 10:02 PDT

На последних снимках певица запечатлена со своей подругой, Натальей Подольской. Среди комментариев к этим фотографиям, подписчики чаще всего упоминают то, как похожи звезды. Также многие фанаты, судя по записям, не могут узнать Пелагею. Одни утверждают, что певица слишком часто посещает косметолога и теперь вовсе не похожа на себя прежнюю, другие склоняются к тому, что все дело в ракурсе снимка. Сама певица, впрочем, никак не прокомментировала эту новость. Известно, что Пелагея отказалась от социальных сетей и редко делится подробностями личной жизни.Среди перемен в образе звезды, подписчики отмечают зауженные глаза, губы пухлее обычного. Такие замечания, тем не менее, вряд ли превосходят в количестве хвалебные отзывы о красоте и молодости звезд.