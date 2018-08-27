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Ольга Бузова беременна: Хейтеров заинтересовал округлившийся живот певицы

Первый эфир нового шоу «Замуж за Бузову» породил немало слухов в отношении звезды телестройки, в том числе и о ее беременности.

В первом выпуске «женского аналога» «Холостяка» Ольга Бузова предстала с ногами, присыпанными чем-то белым и в платье, которое подчеркнуло выпирающий живот.

Ольга Бузова беременна: Хейтеров заинтересовал округлившийся живот певицы

Сама знаменитость никак не отреагировала на подобные предположения, хотя на снимках явно видна округлившаяся талия.

Некоторые зрители посчитали, что таким образом пиар-менеджеры лишь подогревают интерес к Ольге Бузовой, ведь съемки шоу шли несколько месяцев, и к сегодняшнему дню настоящий беременный живот должен был бы вырасти.

Ольга Бузова беременна: Хейтеров заинтересовал округлившийся живот певицы

Помимо этого, после съемок шоу «Замуж за Бузову» певица отправилась в гастрольный тур и там ее живот никто не замечал.

Напомним, что карьера Ольги Бузовой во многом опирается на образ этакой стервы, презирающей мужчин, и сама знаменитость никогда о беременности не заговаривает.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:21
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