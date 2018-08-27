Ольга Бузова беременна: Хейтеров заинтересовал округлившийся живот певицы

В первом выпуске «женского аналога» «Холостяка» Ольга Бузова предстала с ногами, присыпанными чем-то белым и в платье, которое подчеркнуло выпирающий живот.Сама знаменитость никак не отреагировала на подобные предположения, хотя на снимках явно видна округлившаяся талия.Некоторые зрители посчитали, что таким образом пиар-менеджеры лишь подогревают интерес к Ольге Бузовой, ведь съемки шоу шли несколько месяцев, и к сегодняшнему дню настоящий беременный живот должен был бы вырасти.Помимо этого, после съемок шоу «Замуж за Бузову» певица отправилась в гастрольный тур и там ее живот никто не замечал.Напомним, что карьера Ольги Бузовой во многом опирается на образ этакой стервы, презирающей мужчин, и сама знаменитость никогда о беременности не заговаривает.