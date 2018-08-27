Блогеры сравнили производительность новой iOS 12 beta 10 с iOS 11.4.1

Видео с тестом блогеры разместили на своем YouTube-канале. Тест проводился в формате, где смартфоны находятся друг напротив друга, это позволяет невооруженным глазом увидеть разницу в скорости работы. По результатам тестирования блогеры выяснили, что новая операционная система действительно весьма значительно превосходит старую.В одной из недавних сборок iOS разработчики заметили некий сбой. Устранив его, инженеры Apple и представили новую прошивку, повышающую скорость и автономность работы. Разница в скорости едва ли заметна при работе с календарем, фото и другими приложениями, требующими мало памяти, но раскрывается при работе с картами и интернетом.