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Блогеры сравнили производительность новой iOS 12 beta 10 с iOS 11.4.1

Блогеры iAppleBytes сравнили производительность старой и новой операционных систем: iOS 11.4.1 и iOS 12 beta 10 соответственно. Сравнение проводилось с целью выяснить, действительно ли новая “операционка” ускоряет работу устройства.

Блогеры сравнили производительность новой iOS 12 beta 10 с iOS 11.4.1


Видео с тестом блогеры разместили на своем YouTube-канале. Тест проводился в формате, где смартфоны находятся друг напротив друга, это позволяет невооруженным глазом увидеть разницу в скорости работы. По результатам тестирования блогеры выяснили, что новая операционная система действительно весьма значительно превосходит старую.



В одной из недавних сборок iOS разработчики заметили некий сбой. Устранив его, инженеры Apple и представили новую прошивку, повышающую скорость и автономность работы. Разница в скорости едва ли заметна при работе с календарем, фото и другими приложениями, требующими мало памяти, но раскрывается при работе с картами и интернетом.

 
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Технологии
Добавил: Юра Качко Сегодня, 22:31
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