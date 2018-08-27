Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но не всем поклонникам это понравилось

«Старшая очень ярко накрасила губы! Столь юный возраст, лучше бы нюд!», «Мне кажется, что Теоне и Марусе еще очень рано начинать пользоваться губными помадами! Я бы своим дочерям уж явно не разрешила даже на праздники краситься!», Бородина, куда ты так торопишься то? Не успеешь потом оглянуться, а твои дочери уже взрослые! Лучше не разрешай им краситься! Они же еще такие нежные и юные!», - продолжают писать недоброжелатели Ксении Бородиной в социальной сети Instagram.

«Это же всего лишь губная помада! Развели настоящий балаган! Лучше за своими детьми смотрите! Взяли себе за моду постоянно в другие семьи лезть и кого-то чему-то там пытаться научить!», «Ладно, раз в году я думаю, что можно! Ничего страшного уж явно не может случиться..это же только помада!», «У папы праздник был, почему девочкам нельзя нарядится то и быть, как и мама, красивыми? Не понимаю я вас!!», - продолжают вступаться за свою любимицу ее верные фанаты.

«Разница между чужим мнением и пиццей в том, что пиццу я заказывала», - написано в недавней публикации телеведущей реалити-шоу «Дома-2».

На днях 35-летняя Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежий снимок, на котором запечатлены наследницы знаменитости – Маруся и Теона. Как стало известно, фотография была сделана на праздновании дня рождения Курбана Омарова.Несмотря на довольно милую публикацию многими любимой телеведущей, интернет-пользователи принялись вовсю критиковать фото, а если быть точнее, внешний вид девочек.25 августа любимому супругу Ксении Бородиной – бизнесмену Курбану Омарову исполнилось 38 лет. Мужчина решил собрать по случаю своего дня рождения огромное количество близких и родных людей, в том числе и друзей. На масштабном банкете также присутствовали и наследники телеведущей – Маруся и Теона.В личном инста-блоге Ксения Бородина решила продемонстрировать преданной многомиллионной аудитории несколько фотографий с торжества, на некоторых из которых были запечатлены ее дочери. Нельзя не обратить внимания на то, что Марусю и Теону очень красиво нарядили. Девочкам подобрали похожие по фасону наряды разных цветов.По словам телеведущей прославленной телестройки «Дом-2», в честь такого события она решила разрешить своим наследницам немного подкрасить губы. Впрочем, как оказалось, это не понравилось подписчикам Ксении Бородиной, которые принялись в комментариях обсуждать, стоило ли настолько юным девочкам уже начинать пользоваться губной помадой.Как бы там ни было, но верные поклонники телеведущей «Дома-2» тут же решили заступиться за свою любимицу и ее наследниц. Один за другим они принялись писать в комментариях о том, что Ксения Бородина как никто хорошо знает, что лучше, а что нет для её дочерей.Нужно сказать, что преданные поклонники Ксении Бородиной уже давно привыкли к тому, что их фаворитка довольно часто отвечает недоброжелателям у себя на страничке в социальных сетях. Телеведущая не умеет спокойно воспринимать критику в свой адрес, поэтому очень часто публикует в личном микроблоге в ответ хейтерам весьма злобные посты.Стоит отметить, что в этот раз знаменитость воздержалась и решила не влезать в спор, который возник на страничке в социальной сети Instagram между ее фанатами и злопыхателями.К слову, за день до этого, Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге довольно информативный пост, в котором подчеркнула, что ее мало интересует мнение других. Возможно, именно поэтому теледива и удержалась от высказываний в сторону своих злопыхателей.