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Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но не всем поклонникам это понравилось

Новую фотографию прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной в пух и прах раскритиковали подписчики.

На днях 35-летняя Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежий снимок, на котором запечатлены наследницы знаменитости – Маруся и Теона. Как стало известно, фотография была сделана на праздновании дня рождения Курбана Омарова.

Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но не всем поклонникам это понравилось

Несмотря на довольно милую публикацию многими любимой телеведущей, интернет-пользователи принялись вовсю критиковать фото, а если быть точнее, внешний вид девочек.

25 августа любимому супругу Ксении Бородиной – бизнесмену Курбану Омарову исполнилось 38 лет. Мужчина решил собрать по случаю своего дня рождения огромное количество близких и родных людей, в том числе и друзей. На масштабном банкете также присутствовали и наследники телеведущей – Маруся и Теона.

В личном инста-блоге Ксения Бородина решила продемонстрировать преданной многомиллионной аудитории несколько фотографий с торжества, на некоторых из которых были запечатлены ее дочери. Нельзя не обратить внимания на то, что Марусю и Теону очень красиво нарядили. Девочкам подобрали похожие по фасону наряды разных цветов.

Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но не всем поклонникам это понравилось

По словам телеведущей прославленной телестройки «Дом-2», в честь такого события она решила разрешить своим наследницам немного подкрасить губы. Впрочем, как оказалось, это не понравилось подписчикам Ксении Бородиной, которые принялись в комментариях обсуждать, стоило ли настолько юным девочкам уже начинать пользоваться губной помадой.

«Старшая очень ярко накрасила губы! Столь юный возраст, лучше бы нюд!», «Мне кажется, что Теоне и Марусе еще очень рано начинать пользоваться губными помадами! Я бы своим дочерям уж явно не разрешила даже на праздники краситься!», Бородина, куда ты так торопишься то? Не успеешь потом оглянуться, а твои дочери уже взрослые! Лучше не разрешай им краситься! Они же еще такие нежные и юные!», - продолжают писать недоброжелатели Ксении Бородиной в социальной сети Instagram.

Как бы там ни было, но верные поклонники телеведущей «Дома-2» тут же решили заступиться за свою любимицу и ее наследниц. Один за другим они принялись писать в комментариях о том, что Ксения Бородина как никто хорошо знает, что лучше, а что нет для её дочерей.

Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но не всем поклонникам это понравилось

«Это же всего лишь губная помада! Развели настоящий балаган! Лучше за своими детьми смотрите! Взяли себе за моду постоянно в другие семьи лезть и кого-то чему-то там пытаться научить!», «Ладно, раз в году я думаю, что можно! Ничего страшного уж явно не может случиться..это же только помада!», «У папы праздник был, почему девочкам нельзя нарядится то и быть, как и мама, красивыми? Не понимаю я вас!!», - продолжают вступаться за свою любимицу ее верные фанаты.

Нужно сказать, что преданные поклонники Ксении Бородиной уже давно привыкли к тому, что их фаворитка довольно часто отвечает недоброжелателям у себя на страничке в социальных сетях. Телеведущая не умеет спокойно воспринимать критику в свой адрес, поэтому очень часто публикует в личном микроблоге в ответ хейтерам весьма злобные посты.

Стоит отметить, что в этот раз знаменитость воздержалась и решила не влезать в спор, который возник на страничке в социальной сети Instagram между ее фанатами и злопыхателями.

Ксения Бородина разрешила дочерям накраситься, но не всем поклонникам это понравилось

К слову, за день до этого, Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге довольно информативный пост, в котором подчеркнула, что ее мало интересует мнение других. Возможно, именно поэтому теледива и удержалась от высказываний в сторону своих злопыхателей.

«Разница между чужим мнением и пиццей в том, что пиццу я заказывала», - написано в недавней публикации телеведущей реалити-шоу «Дома-2».

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:14
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