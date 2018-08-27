Екатерина Колисниченко хочет вернуться на «Дом-2», чтобы устроить революцию

Так, к примеру, сейчас на реалити-шоу пытается найти свою вторую половинку Илья Яббаров, Оксана Ряска, Ирина Пинчук и Алиана Устиненко. Также достаточно долго на проекте находился Александр Гобозов, но несколько недель назад ушел за ворота с Ольгой Жариковой, планируя сыграть с ней свадьбу сразу после официального развода, но его планам не суждено было сбыться.Также известно, что в этом месяце шанс вернуться получил Никита Шалюков и Захар Саленко. И по слухам, последний уже покинул периметр, ведь так и не смог определиться с симпатией. А вот Никита решил попробовать создать пару с Ириной Пинчук, а потому ему дали возможность это сделать и оставили на «Доме-2».А буквально пару дней назад появилась информация, что на реалити-шоу засобиралась Екатерина Колисниченко, которая в отличии от своей сестры так и не смогла найти женское счастье после ухода с телепроекта.На своей странице в социальной сети Instagram девушка написала, что сейчас на телестройке практически нет искренности и все построено на личной выгоде. Она уверена, что сможет в корне изменить эту ситуацию, устроив в периметре революцию.