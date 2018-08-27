Влад Кадони и Андрей Черкасов начали говорить о соперничестве Ольги Бузовой с Ксенией Бородиной
Зрители «Дома-2» считают, что продюсеры канала ТНТ должны поблагодарить их за то, что они подали им идею создания шоу «Бородина против Бузовой», ведь это именно они вот уже больше года активно обсуждают тему того, что на самом деле две самые популярные ведущие в стране на дух не переносят друг друга.
Сами же теледивы практически никак не комментировали эти разговоры, а все потому, что и Оля, и Ксения прекрасно понимают, что любые обсуждения их личностей приводят к увеличению количества подписчиков, а также к повышению личных рейтингов.
Однако сейчас, когда в рамках телепроекта вышло новое шоу, в котором Бородина и Бузова столкнулись лбами, публика поняла, что на самом деле никакой вражды между девушками нет и они действительно хорошие коллеги.
Тем не менее руководству нужно, чтобы зрители продолжали обсуждать ведущих, как двух враждебно настроенных конкуренток, а потому оно старательно пытается создать вокруг них атмосферу соперничества и призывает всех других ведущих телестройки говорить о противостоянии Оли и Ксении.
Так, в одном из последних выпусков шоу Влад Кадони и Андрей Черкасов вдруг заговорили о том, что Бузова постоянно пытается подчеркнуть свой рост и фигуру, подбирая для съемок туфли на очень высоком каблуке, а также делает высокие прически, дабы визуально казаться еще выше.
В итоге Бородина, на фоне коллеги выглядит очень маленькой, и ее, по мнению мужчин, это очень огорчает.
Кроме того, Влад и Андрей заметили, что за 9 лет совместной работы на «Доме-2» Ксения и Оля так и не научились работать в паре, всегда противоречат друг другу и откровенно соперничают, пытаясь выделиться умом, красотой, опытом и так далее.
Однако зрители считают, что на самом деле ведущие имеют хорошие отношения, такие, какие и должны быть у коллег по работе, а Кадони и Черкасов говорят о соперничестве только для того, чтобы к телевизорам примкнуло как можно больше людей.
Сами же теледивы практически никак не комментировали эти разговоры, а все потому, что и Оля, и Ксения прекрасно понимают, что любые обсуждения их личностей приводят к увеличению количества подписчиков, а также к повышению личных рейтингов.
Однако сейчас, когда в рамках телепроекта вышло новое шоу, в котором Бородина и Бузова столкнулись лбами, публика поняла, что на самом деле никакой вражды между девушками нет и они действительно хорошие коллеги.
Тем не менее руководству нужно, чтобы зрители продолжали обсуждать ведущих, как двух враждебно настроенных конкуренток, а потому оно старательно пытается создать вокруг них атмосферу соперничества и призывает всех других ведущих телестройки говорить о противостоянии Оли и Ксении.
Так, в одном из последних выпусков шоу Влад Кадони и Андрей Черкасов вдруг заговорили о том, что Бузова постоянно пытается подчеркнуть свой рост и фигуру, подбирая для съемок туфли на очень высоком каблуке, а также делает высокие прически, дабы визуально казаться еще выше.
В итоге Бородина, на фоне коллеги выглядит очень маленькой, и ее, по мнению мужчин, это очень огорчает.
Кроме того, Влад и Андрей заметили, что за 9 лет совместной работы на «Доме-2» Ксения и Оля так и не научились работать в паре, всегда противоречат друг другу и откровенно соперничают, пытаясь выделиться умом, красотой, опытом и так далее.
Однако зрители считают, что на самом деле ведущие имеют хорошие отношения, такие, какие и должны быть у коллег по работе, а Кадони и Черкасов говорят о соперничестве только для того, чтобы к телевизорам примкнуло как можно больше людей.