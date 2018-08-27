Влад Кадони и Андрей Черкасов начали говорить о соперничестве Ольги Бузовой с Ксенией Бородиной

Сами же теледивы практически никак не комментировали эти разговоры, а все потому, что и Оля, и Ксения прекрасно понимают, что любые обсуждения их личностей приводят к увеличению количества подписчиков, а также к повышению личных рейтингов.Однако сейчас, когда в рамках телепроекта вышло новое шоу, в котором Бородина и Бузова столкнулись лбами, публика поняла, что на самом деле никакой вражды между девушками нет и они действительно хорошие коллеги.Тем не менее руководству нужно, чтобы зрители продолжали обсуждать ведущих, как двух враждебно настроенных конкуренток, а потому оно старательно пытается создать вокруг них атмосферу соперничества и призывает всех других ведущих телестройки говорить о противостоянии Оли и Ксении.Так, в одном из последних выпусков шоу Влад Кадони и Андрей Черкасов вдруг заговорили о том, что Бузова постоянно пытается подчеркнуть свой рост и фигуру, подбирая для съемок туфли на очень высоком каблуке, а также делает высокие прически, дабы визуально казаться еще выше.В итоге Бородина, на фоне коллеги выглядит очень маленькой, и ее, по мнению мужчин, это очень огорчает.Кроме того, Влад и Андрей заметили, что за 9 лет совместной работы на «Доме-2» Ксения и Оля так и не научились работать в паре, всегда противоречат друг другу и откровенно соперничают, пытаясь выделиться умом, красотой, опытом и так далее.Однако зрители считают, что на самом деле ведущие имеют хорошие отношения, такие, какие и должны быть у коллег по работе, а Кадони и Черкасов говорят о соперничестве только для того, чтобы к телевизорам примкнуло как можно больше людей.