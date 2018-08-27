Ученые: Обладатели глубоких морщин на лбу чаще умирают то сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые изучили более 3 000 добровольцев, которым на начало эксперимента было 32, 42, 52 и 62 года. Специалисты исследовали на лбу людей морщины и оценили их по шкале от 0 до 3 баллов. Результаты показали, что в тех группах, где складки на коже лба оценивались в 2 и 3 балла, то есть более глубокие, чем у остальных, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была в 6 раз выше.Специалисты предполагают, что механизм развития морщин на лбу подобен процессу развития атеросклероза, включая деформацию коллагена и окислительный стресс. Также ученые не исключают, что сосуды на лбу могут быть достаточно мелкие, поэтому они первыми подвергаются атеросклерозу, поэтому морщины являются одним из ранних признаков старения.