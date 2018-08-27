Засилье Ольги Бузовой на телеэкране зрители назвали адом
Заполонившую эфиры Ольгу Бузову многие зрители воспринимают крайне негативно и даже называют этот феномен «начавшимся адом».
Накануне, 26 августа, на канале ТНТ вышел первый выпуск нового шоу «Замуж за Бузову», которое получило самые неоднозначные отзывы.
«Бузова в танцах, Бузова в рекламе, Бузова против Бородиной, замуж за Бузову, Бузова на заставке ТНТ. Это уже ад? Или мне показалось», - написали пользователи в комментариях.
Сетевые эксперты уверены, что хваленая трудоспособность Бузовой может сыграть с ней однажды злую шутку. Ведь многие отечественные звезды взбешены тем фактом, что Ольгу Бузову искусственно втискивают в любой эфир как гиперпопулярную личность.
Пользователи считают, что в скором времени звезде понадобится помощь коллег, но вряд ли кто-то протянет ей руку.
Несмотря на критику своего кумира, истинные фанаты по-прежнему восхищаются работоспособностью Бузовой, которая помимо телевизионной и прочей деятельности еще и каждый день выступает «вживую».
Накануне, 26 августа, на канале ТНТ вышел первый выпуск нового шоу «Замуж за Бузову», которое получило самые неоднозначные отзывы.
«Бузова в танцах, Бузова в рекламе, Бузова против Бородиной, замуж за Бузову, Бузова на заставке ТНТ. Это уже ад? Или мне показалось», - написали пользователи в комментариях.
Сетевые эксперты уверены, что хваленая трудоспособность Бузовой может сыграть с ней однажды злую шутку. Ведь многие отечественные звезды взбешены тем фактом, что Ольгу Бузову искусственно втискивают в любой эфир как гиперпопулярную личность.
Пользователи считают, что в скором времени звезде понадобится помощь коллег, но вряд ли кто-то протянет ей руку.
Несмотря на критику своего кумира, истинные фанаты по-прежнему восхищаются работоспособностью Бузовой, которая помимо телевизионной и прочей деятельности еще и каждый день выступает «вживую».