АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые смартфоны: Составлен ТОП флагманов второй половины 2018 года
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Засилье Ольги Бузовой на телеэкране зрители назвали адом

Заполонившую эфиры Ольгу Бузову многие зрители воспринимают крайне негативно и даже называют этот феномен «начавшимся адом».

Накануне, 26 августа, на канале ТНТ вышел первый выпуск нового шоу «Замуж за Бузову», которое получило самые неоднозначные отзывы.

Засилье Ольги Бузовой на телеэкране зрители назвали адом

«Бузова в танцах, Бузова в рекламе, Бузова против Бородиной, замуж за Бузову, Бузова на заставке ТНТ. Это уже ад? Или мне показалось», - написали пользователи в комментариях.

Сетевые эксперты уверены, что хваленая трудоспособность Бузовой может сыграть с ней однажды злую шутку. Ведь многие отечественные звезды взбешены тем фактом, что Ольгу Бузову искусственно втискивают в любой эфир как гиперпопулярную личность.

Засилье Ольги Бузовой на телеэкране зрители назвали адом

Пользователи считают, что в скором времени звезде понадобится помощь коллег, но вряд ли кто-то протянет ей руку.

Несмотря на критику своего кумира, истинные фанаты по-прежнему восхищаются работоспособностью Бузовой, которая помимо телевизионной и прочей деятельности еще и каждый день выступает «вживую».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Колисниченко хочет вернуться на
Влад Кадони и Андрей Черкасов начали говорить о
Новые смартфоны: Составлен ТОП флагманов второй
Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для
Сергей Шнуров страстно поцеловался с моделью из
Составлен ТОП-5 престижных китайских автомобилей
Засилье Ольги Бузовой на телеэкране зрители
В Сети появились рендеры флагмана LG V40 с пятью
Супруг Ксении Бородиной с размахом отметил день
Ученые объяснили поведение планеты Нибиру
Эксперты назвали «прорывным сценарием» прогнозы
Ольга Бузова и Алена Шишкова неожиданно
Наталья Водянова в купальнике показала подтянутый
Ученые: Обнаружить жизнь на экзопланетах помогут
Аналитики: Новые iPhone установят новый рекорд
Daimler анонсировал презентацию электрического
Рустам Солнцев: Ольга Бузова поставила светских
NASA показали на видео визуализацию смены дня и
Фигуру Евгении Феофилактовой вновь раскритиковали
В компании JAC рассказали о новинках на
В России повысят акцизы на бензин с 1 января 2019
Любовь Успенская пригрозила лишить единственную
В Оренбурге 17-летняя девушка напала на мужчину с
В Москве 14-летняя школьница умерла от
«Леха, иди в гинекологи!»: Экс-участник «Дома-2»
Хейтеры посмеялись над «мужиками в памперсах» в
"Появится через 6 месяцев": Уфологи рассказали
Эксперты составили ТОП-3 нержавеющих автомобилей
В Екатеринбурге обнаружили тела двух искалеченных
Ученые: Сон более 8 часов опаснее недосыпания
Просмотреть все новости