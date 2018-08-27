Супруг Ксении Бородиной с размахом отметил день рождения, пригласив своих близких и подруг жены
Супруг прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – бизнесмен Курбан Омаров на днях отпраздновал свой день рождения.
25 августа мужу Ксении Бородиной исполнилось тридцать восемь лет. По случаю своего дня рождения Курбан Омаров решил устроить большое торжество, на которое пригласил огромное количество гостей.
Верные фанаты звездного семейства Ксении Бородиной и Курбана Омарова тут же принялись буквально забрасывать бизнесмена поздравлениями, с интересом ожидая, какой же по такому случаю парочка устроит праздник.
Нужно сказать, что интрига сохранялась не так уж и долго. Уже через несколько часов в личных микроблогах и Ксении, и Курбана начали появляться свежие фотографии и сториз, из которых становится понятно, что семья Бородиной-Омарова устроила настоящий банкет по случаю дня рождения бизнесмена.
Для празднования дня рождения 38-летнего Курбана, семейство выбрало известный ресторан «Марио», который расположен в Подмосковье. Для огромнейшего количества друзей Омарова и Бородиной был накрыт длинный праздничный стол, на котором можно было отыскать всевозможные вкусные блюда и закуски.
Ближе к ночи на стол подали красивый торт, который создал Ренат Агзамов. Свой сладкий шедевр любимый многими российскими знаменитостями кондитер украсил фигуркой Курбана Омарова и съедобной копией его самого любимого транспортного средства Hammer.
Как стало известно, после банкета, отправив наследников с няней домой, Курбан Омаров и Ксения Бородина в компании своих близких друзей отправились в московский караоке-бар. На торжестве по случаю дня рождения любимого супруга телеведущей «Дома-2», присутствовало очень много гостей, среди которых были: Сергей Пынзарь (без супруги и детей), Елена Послаская, Наталья Пушкина с супругом Алексеем и многие другие.
Нужно сказать, что многочисленные недоброжелатели звездного семейства Ксении Бородиной и Курбана Омарова до сих пор продолжают активно обсуждать масштабность торжества, которое бизнесмен и телеведущая устроили несколько дней назад.
25 августа мужу Ксении Бородиной исполнилось тридцать восемь лет. По случаю своего дня рождения Курбан Омаров решил устроить большое торжество, на которое пригласил огромное количество гостей.
«Как 38???», - написал рано утром 25 августа у себя на страничке в социальной сети Instagram Курбан Омаров, сообщив таким образом преданным поклонникам, что ему сегодня день рождение.
Верные фанаты звездного семейства Ксении Бородиной и Курбана Омарова тут же принялись буквально забрасывать бизнесмена поздравлениями, с интересом ожидая, какой же по такому случаю парочка устроит праздник.
Нужно сказать, что интрига сохранялась не так уж и долго. Уже через несколько часов в личных микроблогах и Ксении, и Курбана начали появляться свежие фотографии и сториз, из которых становится понятно, что семья Бородиной-Омарова устроила настоящий банкет по случаю дня рождения бизнесмена.
Для празднования дня рождения 38-летнего Курбана, семейство выбрало известный ресторан «Марио», который расположен в Подмосковье. Для огромнейшего количества друзей Омарова и Бородиной был накрыт длинный праздничный стол, на котором можно было отыскать всевозможные вкусные блюда и закуски.
Ближе к ночи на стол подали красивый торт, который создал Ренат Агзамов. Свой сладкий шедевр любимый многими российскими знаменитостями кондитер украсил фигуркой Курбана Омарова и съедобной копией его самого любимого транспортного средства Hammer.
Как стало известно, после банкета, отправив наследников с няней домой, Курбан Омаров и Ксения Бородина в компании своих близких друзей отправились в московский караоке-бар. На торжестве по случаю дня рождения любимого супруга телеведущей «Дома-2», присутствовало очень много гостей, среди которых были: Сергей Пынзарь (без супруги и детей), Елена Послаская, Наталья Пушкина с супругом Алексеем и многие другие.
Нужно сказать, что многочисленные недоброжелатели звездного семейства Ксении Бородиной и Курбана Омарова до сих пор продолжают активно обсуждать масштабность торжества, которое бизнесмен и телеведущая устроили несколько дней назад.
«Это даже не юбилей, а банкет такой закатили, что мама не горюй! Нет куда деньги деть наверное?», «Бородина и Омаров как всегда..не могут спокойно отпраздновать день рождение, нужно выпендрится перед всеми!», «Классные вы, конечно, но ваша показуха уже всем надоела! Остановитесь!», - продолжают писать злопыхатели Ксении Бородиной и Курбана Омарова в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:51