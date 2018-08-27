Супруг Ксении Бородиной с размахом отметил день рождения, пригласив своих близких и подруг жены

«Как 38???», - написал рано утром 25 августа у себя на страничке в социальной сети Instagram Курбан Омаров, сообщив таким образом преданным поклонникам, что ему сегодня день рождение.

«Это даже не юбилей, а банкет такой закатили, что мама не горюй! Нет куда деньги деть наверное?», «Бородина и Омаров как всегда..не могут спокойно отпраздновать день рождение, нужно выпендрится перед всеми!», «Классные вы, конечно, но ваша показуха уже всем надоела! Остановитесь!», - продолжают писать злопыхатели Ксении Бородиной и Курбана Омарова в Сети.

25 августа мужу Ксении Бородиной исполнилось тридцать восемь лет. По случаю своего дня рождения Курбан Омаров решил устроить большое торжество, на которое пригласил огромное количество гостей.Верные фанаты звездного семейства Ксении Бородиной и Курбана Омарова тут же принялись буквально забрасывать бизнесмена поздравлениями, с интересом ожидая, какой же по такому случаю парочка устроит праздник.Нужно сказать, что интрига сохранялась не так уж и долго. Уже через несколько часов в личных микроблогах и Ксении, и Курбана начали появляться свежие фотографии и сториз, из которых становится понятно, что семья Бородиной-Омарова устроила настоящий банкет по случаю дня рождения бизнесмена.Для празднования дня рождения 38-летнего Курбана, семейство выбрало известный ресторан «Марио», который расположен в Подмосковье. Для огромнейшего количества друзей Омарова и Бородиной был накрыт длинный праздничный стол, на котором можно было отыскать всевозможные вкусные блюда и закуски.Ближе к ночи на стол подали красивый торт, который создал Ренат Агзамов. Свой сладкий шедевр любимый многими российскими знаменитостями кондитер украсил фигуркой Курбана Омарова и съедобной копией его самого любимого транспортного средства Hammer.Как стало известно, после банкета, отправив наследников с няней домой, Курбан Омаров и Ксения Бородина в компании своих близких друзей отправились в московский караоке-бар. На торжестве по случаю дня рождения любимого супруга телеведущей «Дома-2», присутствовало очень много гостей, среди которых были: Сергей Пынзарь (без супруги и детей), Елена Послаская, Наталья Пушкина с супругом Алексеем и многие другие.Нужно сказать, что многочисленные недоброжелатели звездного семейства Ксении Бородиной и Курбана Омарова до сих пор продолжают активно обсуждать масштабность торжества, которое бизнесмен и телеведущая устроили несколько дней назад.