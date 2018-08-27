Диеты негативно влияют на эмоциональное состояние женщин
Учёные доказали, что диеты более негативно влияют на эмоциональное состояние женщин, чем мужчин. Причиной этому является недостаток целого ряда питательных веществ.
Последнее открытие учёных говорит о том, что мозг мужчин и женщин имеет анатомические и функциональные отличия. К такому выводу специалисты пришли после исследования, в котором принимали участие 563 добровольца, из них 52 процента женщин. Опрос проводился посредством социальных сетей. В результате эксперты установили, что мужчины чаще психологически спокойнее переносят диеты, однако при неправильном питании их состояние может нарушаться.
В то время как у женщин отслеживается совершенно противоположная ситуация, потому что они нуждаются в большем спектре питательных веществ. Таким образом учёные объяснили, почему женщины чаще страдают от затяжной депрессии.
Последнее открытие учёных говорит о том, что мозг мужчин и женщин имеет анатомические и функциональные отличия. К такому выводу специалисты пришли после исследования, в котором принимали участие 563 добровольца, из них 52 процента женщин. Опрос проводился посредством социальных сетей. В результате эксперты установили, что мужчины чаще психологически спокойнее переносят диеты, однако при неправильном питании их состояние может нарушаться.
В то время как у женщин отслеживается совершенно противоположная ситуация, потому что они нуждаются в большем спектре питательных веществ. Таким образом учёные объяснили, почему женщины чаще страдают от затяжной депрессии.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 21:31