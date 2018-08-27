Диеты негативно влияют на эмоциональное состояние женщин

Последнее открытие учёных говорит о том, что мозг мужчин и женщин имеет анатомические и функциональные отличия. К такому выводу специалисты пришли после исследования, в котором принимали участие 563 добровольца, из них 52 процента женщин. Опрос проводился посредством социальных сетей. В результате эксперты установили, что мужчины чаще психологически спокойнее переносят диеты, однако при неправильном питании их состояние может нарушаться.В то время как у женщин отслеживается совершенно противоположная ситуация, потому что они нуждаются в большем спектре питательных веществ. Таким образом учёные объяснили, почему женщины чаще страдают от затяжной депрессии.