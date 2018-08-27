Новые смартфоны: Составлен ТОП флагманов второй половины 2018 года

Apple iPhone SE2Компания Apple еще в начале года сообщила о планах выпустить смартфон со средним ценником, который станет продолжением серии SE, но сведения о нем отсутствовали до недавнего времени. Летом многие инсайдеры рассказывали об отмене проекта, но позднее концерн подтвердил информацию о нем, назвав его «первым бюджетным смартфоном от Apple». По предварительным данным, устройство должно получить более современный дизайн, взятый у iPhone 7. Предыдущая версия полностью копировала пятое поколение смартфонов, но имела более актуальные на то время технические особенности. Более подробные сведения о внешнем виде устройства пока отсутствуют, но оно должно определенно получить двойной модуль камеры и технологию сканирования лица. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что iPhone SE2 будет компактным смартфоном в новом, построенном с нуля корпусе, но с процессором и камерами iPhone 7 внутри. Не исключено, что устройство получит процессор Apple A10, но вместе с ним установят 2 гигабайта оперативной памяти. Сведения о стоимости iPhone SE2 будут обнародованы непосредственно перед его премьерой, запланированной на осень текущего года.Samsung Galaxy S9Данное устройство уже было презентовано, но о нем стоит рассказать, так как прибор получил флагманские характеристики. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 845 и 4 гигабайт оперативной памяти. Также в Европе и Китае доступна версия с 6 гигабайтами ОЗУ, но она обошла стороной США. Среди сильных сторон флагмана стоит выделить камеру, которая располагает собственной встроенной утилитой для обработки снимков. Многие пользователи, которые уже успели опробовать новый девайс, отмечают, что программа имеет несколько «мультяшных» режимов, делающих фотографии не реалистичными. Смартфон S9+, который появился на рынке немного позднее, имеет точно такие же технические характеристики, но получил больший дисплей, делающий его подобием фаблета. Дизайн смартфона полностью отвечает канонам корейского производителя, имея округлые рамки и овальные физические кнопки. В качестве оболочки для интерфейса была выбрана Samsung Experience нового поколения, имеющая массу полезных утилит. Стоит выделить и удобный ассистент Bixby 2.0, отвечающий за работу с приложениями в фоновом режиме.Samsung Galaxy A5/A7 (2018)Данное устройство относится к среднему ценовому сегменту, но о нем также определенно стоит рассказать, так как оно совместило в себе массу инновационных решений и классики. Смартфон имеет слот для двух SIM-карт, что достаточно сложно встретить в дорогостоящем приборе. Стоимость гаджета составит примерно 35 тысяч рублей, делая его главным конкурентом для вышеописанного iPhone SE2. Проблемой является то, что сведения о характеристиках Samsung Galaxy A5/A7 отсутствуют, ввиду чего остается только ждать официального релиза серии.Vivo NEXКомпания Vivo решила вывести в 2018 году производство смартфонов на новый уровень, ввиду чего появился первый тизер Vivo NEX. Устройство получит почти полностью безрамочный дисплей, занимающий 94 процента передней панели. Селфи-камера на нем будет выдвигаться на специальной платформе, на которой также разместятся датчики приближения и другие необходимые сенсоры. Особенностью смартфона также станет чип Snapdragon 845 с графическим процессором Adreno 630. Вместе с ним установят рекордный на сегодня размер оперативной памяти в 8 гигабайт и 256 гигабайт ПЗУ. Также прибор получил 6,59-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+. Среди недостатком будущего флагмана стоит выделить камеру всего на 12 мегапикселей, что обещают компенсировать посредством встроенных в программное обеспечение утилит.OnePlus 6Данный смартфон уже успел получить проигрыш «убийца флагманов». При топовых характеристиках он стоит значительно меньше своих аналогов, ввиду чего может привлечь внимание массового потребителя. Он получил 6,28-дюймовый оптический AMOLED-дисплей с разрешением 4К. Главной особенностью смартфона станет искусственный интеллект в камере, позволяющий автоматически выстраивать все параметры.