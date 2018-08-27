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Ученые: Обнаружить жизнь на экзопланетах помогут особые биомаркеры
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Ученые: Обнаружить жизнь на экзопланетах помогут особые биомаркеры

Ученые выдвинули новую теорию о том, как обнаружить жизнь на далеких экзопланетах. По мнению специалистов, в этом астрономам помогут особые биомаркеры.

По мнению экспертов, наличие в атмосферах планет диоксида углерода (CO2) может стать весомым аргументом, так как он не может образовываться без наличия жизни. Они также рассмотрели сценарий экзопланеты, которая является аналогом ранней Земли, где существовала жизнь, но где в атмосфере все еще было очень мало кислорода. Слабые сигналы кислорода трудно обнаружить, но различная сигнатура озона (озон представляет собой молекулу, построенную из трех атомов кислорода) может быть более заметной в спектре экзопланеты. Такой сигнал, скорее всего, будет обнаружен у планеты с меньшим количеством кислорода, чем сегодня у Земли, потому что озон может создать более сильный сигнал, чем кислород.

Ученые: Обнаружить жизнь на экзопланетах помогут особые биомаркеры


Обнаружение микробов, которые окисляют железо в океане, может быть сложным, поскольку этот конкретный обмен веществ не приводит к образованию газообразных отходов. Среди возможных метаболитов, которые производят отработанные газы, есть некоторые перспективные возможности. Например, смеющийся газ (N2O) - это биогенный газ, который невозможно увидеть в атмосферах безжизненных планет. Аналогично, различные метаболиты серы могут обнаруживаться, поскольку они изменяют обилие органических молекул в атмосфере планеты.

Поиск аналогов Земли с ранним этапом развития с признаками сезонности или пригодной атмосферы может свидетельствовать о том, что жизнь не только присутствует, но и эволюционировала аналогично жизни на нашей собственной планете.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:19
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