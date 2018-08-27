Сергей Шнуров страстно поцеловался с моделью из Санкт-Петербурга

Пока поклонники 45-летнего музыканта гадают, является ли он причиной развода Оксаны Акиньшиной, сам знаменитый скандалист развлекается в компании петербургской модели Ксении Костровой. Об очередной возлюбленной Сергея Шнурова известно только то, что она имеет отношение к студии тату и перманентного макияжа, а также девушка участвует в профессиональных фотосессиях в качестве модели.Что интересно, Кострова совсем недавно завела аккаунт в Instagram, это произошло 17 августа, спустя два дня после развода Шнурова. Накануне девушка опубликовала пост, в котором она красноречиво рассказывает о том, что между ней и лидером группы «Ленинград» складываются трепетные отношения. Подписчики певицы в комментариях буквально сразу же отметили, что Шнуров обменивается с Акиньшиной интригующими сообщениями. Однако Ксения на это никак не отреагировала.