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Сергей Шнуров страстно поцеловался с моделью из Санкт-Петербурга

Сергей Шнуров совсем не обделён женским вниманием после того, как расстался с Матильдой. Накануне в Сети появилась фотография, на которой певец целуется с моделью из Санкт-Петербурга.

Пока поклонники 45-летнего музыканта гадают, является ли он причиной развода Оксаны Акиньшиной, сам знаменитый скандалист развлекается в компании петербургской модели Ксении Костровой. Об очередной возлюбленной Сергея Шнурова известно только то, что она имеет отношение к студии тату и перманентного макияжа, а также девушка участвует в профессиональных фотосессиях в качестве модели.

Сергей Шнуров страстно поцеловался с моделью из Санкт-Петербурга


Что интересно, Кострова совсем недавно завела аккаунт в Instagram, это произошло 17 августа, спустя два дня после развода Шнурова. Накануне девушка опубликовала пост, в котором она красноречиво рассказывает о том, что между ней и лидером группы «Ленинград» складываются трепетные отношения. Подписчики певицы в комментариях буквально сразу же отметили, что Шнуров обменивается с Акиньшиной интригующими сообщениями. Однако Ксения на это никак не отреагировала.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:24
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