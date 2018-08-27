Рустам Солнцев: Ольга Бузова поставила светских львиц «на место»
Экс-участник «Дом-2» и известный шоумен Рустам Солнцев в своем обширном интервью о ведущей реалити-шоу и певице Ольге Бузовой рассказал, что звезда поставила на место всех светских львиц.
«Очень нравится, что Бузяка поставила на место 100% этих деланных светских львиц. Этих «целлюлоидных» бабищ, которые губки поджимают, и «кто такая Бузова», - отмечает Рустам Солнцев.
Правда большинство пользователей так и не поняли, в чем заключался «героизм» Бузовой и как именно она поставила на место отечественных селебрити. Также публику интересовало, был ли конфликт между «светскими львицами» и популярной Ольгой Бузовой.
Напомним, что Рустам Солнцев благосклонно относится к своей бывшей коллеге по телестройке и всегда старается ее поддержать, правда, в свойственной ему саркастичной манере.
«Очень нравится, что Бузяка поставила на место 100% этих деланных светских львиц. Этих «целлюлоидных» бабищ, которые губки поджимают, и «кто такая Бузова», - отмечает Рустам Солнцев.
Правда большинство пользователей так и не поняли, в чем заключался «героизм» Бузовой и как именно она поставила на место отечественных селебрити. Также публику интересовало, был ли конфликт между «светскими львицами» и популярной Ольгой Бузовой.
Напомним, что Рустам Солнцев благосклонно относится к своей бывшей коллеге по телестройке и всегда старается ее поддержать, правда, в свойственной ему саркастичной манере.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:51