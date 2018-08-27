Рустам Солнцев: Ольга Бузова поставила светских львиц «на место»

, - отмечает Рустам Солнцев.Правда большинство пользователей так и не поняли, в чем заключался «героизм» Бузовой и как именно она поставила на место отечественных селебрити. Также публику интересовало, был ли конфликт между «светскими львицами» и популярной Ольгой Бузовой.Напомним, что Рустам Солнцев благосклонно относится к своей бывшей коллеге по телестройке и всегда старается ее поддержать, правда, в свойственной ему саркастичной манере.