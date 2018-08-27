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Рустам Солнцев: Ольга Бузова поставила светских львиц «на место»

Экс-участник «Дом-2» и известный шоумен Рустам Солнцев в своем обширном интервью о ведущей реалити-шоу и певице Ольге Бузовой рассказал, что звезда поставила на место всех светских львиц.

«Очень нравится, что Бузяка поставила на место 100% этих деланных светских львиц. Этих «целлюлоидных» бабищ, которые губки поджимают, и «кто такая Бузова», - отмечает Рустам Солнцев.

Рустам Солнцев: Ольга Бузова поставила светских львиц «на место»

Правда большинство пользователей так и не поняли, в чем заключался «героизм» Бузовой и как именно она поставила на место отечественных селебрити. Также публику интересовало, был ли конфликт между «светскими львицами» и популярной Ольгой Бузовой.

Напомним, что Рустам Солнцев благосклонно относится к своей бывшей коллеге по телестройке и всегда старается ее поддержать, правда, в свойственной ему саркастичной манере.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:51
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