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Наталья Водянова в купальнике показала подтянутый живот после пятых родов

Модель Наталья Водянова на своей странице в Instagram опубликовала новое фото. На снимке она предстала перед подписчиками в купальнике, продемонстрировав подтянутый живот после пятых родов.

В прошлом году Наталья Водянова решила больше времени уделять своей семье и придерживается этого правила до сих пор. Сейчас модель вместе с супругом и детьми находится на отдыхе, откуда и демонстрирует фанатам фотографии и видеоролики. Накануне знаменитость опубликована снимки, на одном из которых ее обнимает сын Лукас, данное фото она прокомментировала просто написав: «Последние кадры лета».

Наталья Водянова в купальнике показала подтянутый живот после пятых родов


На этот снимок и обратили внимание подписчики модели, отметив в комментариях, что фигура Натальи Водяновой практически не изменилась после пятых родов, а ее живот выглядит подтянутым и спортивным. Также поклонники знаменитости были удивлены, как быстро вырос Лукас.

Наталья Водянова в купальнике показала подтянутый живот после пятых родов


Меньше чем за сутки фотография модели со старшим сыном собрала более 50 тысяч лайков.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:26
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