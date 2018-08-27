Наталья Водянова в купальнике показала подтянутый живот после пятых родов

В прошлом году Наталья Водянова решила больше времени уделять своей семье и придерживается этого правила до сих пор. Сейчас модель вместе с супругом и детьми находится на отдыхе, откуда и демонстрирует фанатам фотографии и видеоролики. Накануне знаменитость опубликована снимки, на одном из которых ее обнимает сын Лукас, данное фото она прокомментировала просто написав: «Последние кадры лета».На этот снимок и обратили внимание подписчики модели, отметив в комментариях, что фигура Натальи Водяновой практически не изменилась после пятых родов, а ее живот выглядит подтянутым и спортивным. Также поклонники знаменитости были удивлены, как быстро вырос Лукас.Меньше чем за сутки фотография модели со старшим сыном собрала более 50 тысяч лайков.