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Составлен ТОП-5 престижных китайских автомобилей

Эксперты подготовили ТОП-5 лучших престижных китайских автомобилей, на которых не стыдно ездить. Особое внимание при анализе претендентов уделялось как дизайну, так и техническому оснащению машин.

Как ни странно, первое место в данном рейтинге занял экземпляр Lifan Smily. Главным достоинством автомобиля указали его доступную цену, а также качественные детали, которые позволяют длительное время эксплуатировать транспорт без посещения ремонтных мастерских. Второе место заняла другая модель данного производителя - Lifan Solano II. Столь высокую оценку транспортное средство получило за счет своего продвинутого дизайна, выраженного в новом подходе к стилистике китайского бренда. В этой версии автомобиль обладает также и сниженным расходом до 6,5 литров на 100 км пути.

Составлен ТОП-5 престижных китайских автомобилей


Третье место занял Geely Emgrand X7, отличающийся качеством отделки кузова и салона, а также прочными компонентами, делающими модель более надежной, чем предшественники. Четверное место оказалось за кроссовером Great Wall Hover H5, который несмотря на внушительный дизайн, относится к категории наиболее доступных автомобилей. Пятое место наиболее удачных моделей занял экземпляр Foton Sauvana.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:10
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