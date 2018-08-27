В Сети появились рендеры флагмана LG V40 с пятью камерами

Пользователи получили возможность детально рассмотреть все особенности и достоинства аппарата, к которому приковано огромное внимание. По показанным снимкам можно сделать вывод, что дизайнеры приложили огромные усилия к выполнению нового образа смартфона LG V40, который имеет высокие шансы на успех. Кроме того, важно указать на отсутствие безрамочного экрана, а также наличие модного выреза, впервые продемонстрированного в американском конкуренте iPhone X. Как и прежде, сканер отпечатков пальцев здесь используется на задней стенке.Кроме того, разработчики уместили в смартфоне LG V40 тройную основную камеру, а также сдвоенный механизм фронтальной камеры. Благодаря таким улучшениям эксперты прогнозируют высокое качество снимков, которое может существенно привлечь огромную аудиторию покупателей. Напомним, устройство имеет дисплей диагональю 6,3 дюйма. Наличие одновременно пяти камер также является успехом компании, сумевшей уместить в компактном гаджете множество топовых технологий и полезных опций.