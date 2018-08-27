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Компания Samsung устроила грандиозные скидки на "умные" часы Gear S3

Компания Samsung снизила стоимость практически на всю линейку «умных» часов Gear S3. Грандиозные скидки связаны с дебютом нового устройства Galaxy Watch.

В связи выходом на рынок ранее анонсированного устройства производители снизили стоимость на серию «умных» часов Samsung Gear S3, которые продвинутые пользователи теперь смогут приобрести по более приемлемой цене. Гаджет не утратил свою актуальность, он оснащён всеми современными опциями. Однако модель Gear S3 теперь считается несколько устаревшей и предлагается по сниженной цене. Так, стоимость версии Gear Sport теперь составляет всего 250 долларов, а Gear S3 Frontier и Gear S3 Classic предлагаются за 270 долларов. При этом отмечается, что скидки не касаются моделей с LTE-модулями.

Компания Samsung устроила грандиозные скидки на "умные" часы Gear S3


На рынке Соединённых штатов уже можно приобрести новинку Samsung Galaxy Watch, а в конце августа данная модель появится в продаже в Южной Корее. На других рынках мира новый гаджет пользователи смогут купить с 14 сентября текущего года.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 20:31
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