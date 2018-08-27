Ученые: Перфекционизм вызывает серьезные психические расстройства

К таким выводам пришли сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета, которые удалось изучить ряд последствий при прогрессивной форме перфекционизма. Для того, чтобы озвучить такие результаты, изначально проводились исследования, в которых участников разделили на несколько групп. Несмотря на отсутствие предпосылок к таким результатам, для части людей стремление к идеальности в дальнейшем выступает серьезным источником для различных психологических расстройств.Именно у тех людей, которые относились к группе перфекционистов, чаще всего проявлялись проблемы с психикой. Кроме того, для них значительно чаще свойственно депрессивное состояние, чего не скажешь о тех людях, которые не замечают беспорядка и готовы к подобному состоянию во всем окружающем пространстве. Таким образом, отечественные специалисты смогли обозначить группу рисков, которые свойственны тем, кто не мыслит своей жизни без тотального порядка абсолютно во всем.