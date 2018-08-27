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Фигуру Евгении Феофилактовой вновь раскритиковали хейтеры

Несколько лет назад Евгения Феофилактова была одной из самых популярных участниц телепроекта «Дом-2». Ее любили и ненавидели, восхищались и презирали, к ней табунами шли молодые парни, которыми она распоряжалась, как хотела, из-за чего практически не имела подруг.

Девушка прекрасно чувствовала себя в периметре, но выйдя замуж за Антона Гусева и родив своего первенца, она впервые поняла, как тяжело жить по правилам реалити-шоу. Поэтому она чуть ли не сломя голову бежала за ворота и дала себе слово больше никогда не появляться на телестройке в качестве участницы.

Фигуру Евгении Феофилактовой вновь раскритиковали хейтеры

С тех пор прошло уже достаточно много времени, но Женя свое слово держит. Она завела страницу в социальной сети Instagram, где практически ничего не рассказывает о своей личной жизни, зато охотно делится всеми подробностями из повседневной.

Никто не знает наверняка, имеет ли Феофилактова мужчину, ведь после развода с Гусевым в компании новых ухажеров она замечена не была. Однако, если верить словам девушки, возлюбленный у нее все-таки есть.

Фигуру Евгении Феофилактовой вновь раскритиковали хейтеры

Она живет вместе с ним в Подмосковье, а также воспитывает его сына и своего. А недавно стало известно, что молодые люди вместе отдыхали в Турции, а по возвращению домой приобрели в Москве еще одну квартиру и уже приступили к ее ремонту.

Многие поклонники восторгаются тем, как ведет себя экс-звезда «Дома-2», как выглядит и как растит наследника. Но есть у нее и антифанаты, которые, не желая мириться с тем, что Женя ничего не рассказывает о своей личной жизни, практически постоянно критикуют ее внешний вид.

Фигуру Евгении Феофилактовой вновь раскритиковали хейтеры

Так, несколько дней назад, некоторым подписчикам удалось встретить Феофилактову с ее новой семьей в аэропорту и заснять на камеру. Снимок уже есть в Сети, а потому хейтеры уже успели его обсудить. В частности, они отметили, что от слишком хорошей и беззаботной жизни девушка заметно поправилась.

Судя по кадру, для дневного перелета она надела слишком узкие шорты, которые только подчеркнули ее полноту и далеко не идеальные ягодицы.

Кроме того, пользователи также сделали вывод, что новый возлюбленный относится к бывшей участнице реалити-шоу не очень серьезно. Ведь в противном случае он никогда бы не позволил появиться ей в таком виде в общественном месте.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:32
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